Oaktree, ora è UFFICIALE: accordo per la cessione del club… a Kylian Mbappé. Il comunicato della società e tutti i dettagli

È ufficiale l’accordo per la cessione del club. Oaktree cede la proprietà, ma non si tratta dell’Inter appena prelevata da Steven Zhang.

Il fondo Oaktree ha ceduto il Caen alla società di investimento fondata da Kylian Mbappé, Interconnected Ventures. Lo ha annunciato ufficialmente il club francese attraverso una nota pubblicata sul proprio sito. Secondo quanto riportato da ‘ESPN’, il nuovo giocatore del Real Madrid investirà circa 15 milioni di euro tramite il suo fondo di investimento Coalition Capital per acquisire l’80% del club e pagherà anche parte del debito della società.

Mbappé sostituirà così Oaktree, che aveva rilevato l’80% delle azioni del Caen nel 2020. Il restante 20% del capitale è invece detenuto da Pierre Antoine Capton, attuale presidente del consiglio di sorveglianza del club.

UFFICIALE, Oaktree cede il Caen a Mbappé: le cifre dell’operazione

“Interconnected Ventures è orgogliosa di annunciare un progetto di acquisizione, attraverso la sua entità di investimento Coalition Capital, delle quote detenute dai fondi gestiti da Oaktree Capital Management nel Stade Malherbe Caen”, si legge nel comunicato ufficiale.

Coalition Capital annonce la reprise des parts d’Oaktree dans le @SMCaen aux côtés de PAC Invest. #SMCaen #TeamSMC — Stade Malherbe Caen (@SMCaen) July 31, 2024

Ziad Hammoud, CEO della società fondata da Mbappé, ha invece commentato: “In qualità di principale investitore in questo progetto, siamo molto entusiasti di continuare lo sviluppo dello Stade Malherbe Caen, insieme a PAC Invest. La nostra visione comune con il club, di eccellenza sportiva e impegno comunitario, è al centro del nostro approccio. Siamo determinati a creare un ambiente in cui i giovani talenti possano prosperare e in cui il club possa difendere con forza e ambizione la sua identità”.