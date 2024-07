L’accordo è totale, Oaktree vende il club

Oaktree ha trovato l’accordo per la cessione del club: in arrivo anche l’annuncio ufficiale, l’acquirente è sorprendente

A maggio sono diventati proprietari dell’Inter. Il fondo americano Oaktree ha attualmente il controllo della società nerazzurra, sulla quale ha messo le mani dopo che Zhang non ha pagato il prestito di quasi trecento milioni.

Una situazione particolare che per lungo tempo ha tenuto banco. Una volta entrato in possesso della maggioranza dell’Inter, Oaktree ha voluto Giuseppe Marotta come presidente della società. Ora per il fondo a stelle e strisce arriva la notizia dell’accordo per la cessione di un club calcistico. Ovviamente non si tratta dell’Inter, ma del Caen, società che milita nella Ligue 2 e che da anni vede proprio gli americani come detentori delle quote di maggioranza.

Ora è arrivato però il momento di passare la mano e a dare la notizia è ‘Le Parisien’: Oaktree, infatti, avrebbe trovato l’accordo per la cessione delle quote di maggioranza del Caen per una cifra intorno ai 20 milioni di euro. A sorprende è il nome di chi prenderà il controllo della società: Kylian Mbappe.

Mbappe compra il Caen da Oaktree: tutti i dettagli

L’attaccante del Real Madrid ha deciso di investire una parte dei propri ricavi per acquistare la società transalpina.

Mbappe, stando a quanto conferma anche L’Equipe che ha avuto modo di parlare con l’entourage del calciatore, riacquisterà anche una parte dei debiti della società. Al fianco del giocatore in questa avventura ci sarà ancora Pierre-Antoine Capton, presidente del consiglio di sorveglianza, che conserva le quote di minoranza del club.

Il Caen manca dalla Ligue 1 dal 2019 quando retrocesse terminando il campionato al penultimo posto. L’anno dopo, 2020, Oaktree rivelò le quote ora c’è il cambio proprietà: la società finisce nelle mani di Mbappe. L’affare è in dirittura d’arrivo e si parla di un annuncio ufficiale che potrebbe arrivare molto presto.