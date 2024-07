Vlahovic ‘raggiunge’ Lautaro: la nuova regola per i capitani di Serie A

Nuova stagione, grandi novità: tra promozione, addii e sorprese ecco chi sono i capitani della Serie A 2024-25

Dalle prime amichevoli estive nascono nuovi indizi. E non solo tattici. In queste settimane calde, grazie ai ritiri, stanno nascendo i famosi gruppi. Bisogna passare tanto tempo insieme, condividere, scherzare e lavorare, per fare spogliatoio. E una figura fondamentale all’interno dei gruppi squadra è chiaramente il capitano.

Per questa Serie A 2024-25 sottolineiamo alcune novità, oltre a molteplici conferme. Innanzitutto, c’è una piccola ma sostanziale modifica alle regole. O meglio, c’è un’indicazione che arriva dall’UEFA: da questa stagione, solo i due capitani delle due squadre potranno parlare con i direttori di gara. Gli altri giocatori, in caso di anche timide proteste, rischieranno l’ammonizione.

E poi dobbiamo segnalare qualche novità tra le venti formazioni del campionato italiano. Ad esempio, mister Baroni ha consegnato la fascia della Lazio a Zaccagni nell’ultima amichevole disputata contro il Rostock. L’esterno della Nazionale potrebbe alternarsi con Cataldi, già vice nelle passate stagioni, per questioni di appartenenza (dal 2006 al 2013 ha giocato nelle giovanili biancocelesti e dal 2018 è stabilmente un tesserato della Lazio). Danilo però non sempre giocherà titolare. Di fatto potremmo definire Cataldi capitano riconosciuto da tutto lo spogliatoio, ma in campo sarà Zac ad ereditare la fascia di Immobile.

E non sarà l’unico caso. Infatti, anche in altre formazioni blasonate potrebbe accadere qualcosa di molto simile. Scopriamo nel dettaglio tutti i capitani della Serie A 2024-25.

Da Vlahovic a Zapata, come cambiano i capitani della Serie A

Dopo l’addio di Alessandro Buongiorno e Ricardo Rodriguez, la fascia di capitano del Torino è passata a Duvan Zapata: “Non me l’aspettavo. La prendo come responsabilità – ha dichiarato di recente l’attaccante colombiano – E’ la prima volta in carriera”. Anche dall’altra parte di Torino, sponda bianconera, chi porterà la fascia potrebbe essere il centravanti titolare. Infatti, nell’amichevole persa contro il Norimberga, dopo l’uscita di Locatelli, il capitano designato della Juventus è diventato Vlahovic.

“E’ stato un onore indossare per la prima volta la fascia di questa grande squadra”, ha commentato l’ex viola sui social, attirando tanti elogi da parte dei supporter. Come per la Lazio con Cataldi, il brasiliano Danilo è chiaramente riconosciuto da tutti come il capitano, ma potrebbe vedere meno campo quest’anno con Thiago Motta. E il designato potrebbe diventare proprio il serbo.

Saldamente leader a Milano Lautaro Martinez e Calabria. Così come Pellegrini alla Roma e Biraghi alla Fiorentina, nonostante entrambi siano spesso al centro di polemiche tra gli stessi tifosi delle due squadre. Ha rischiato di perdere la fascia Di Lorenzo, che per un attimo ha pensato di mollare il Napoli. Parte della piazza azzurra non l’ha ancora perdonato del tutto.

Attenzione agli addii di Bellemo (Como) e Gallo (Lecce) che lascerebbero la fascia rispettivamente a Iovine e Baschirotto; promosso Thauvin per l’Udinese, dopo le partenze di Pereyra e Walace; promosso a capitano anche Pohjanpalo dopo l’addio al calcio di Modolo, avvenuto a seguito della promozione in Serie A. All’Atalanta, invece, resta invariata la situazione: Toloi prima scelta, De Roon il suo vice. Ma il difensore italiano non è certissimo della titolarità.

Atalanta – Toloi / De Roon

Bologna – De Silvestri

Cagliari – Pavoletti / Deiola

Como – Iovine

Empoli – Caputo

Fiorentina – Biraghi

Genoa – Badelj

Hellas Verona – Lazovic

Inter – Lautaro Martinez

Juventus – Danilo / Vlahovic / Locatelli

Lecce – Baschirotto / Gallo

Lazio – Zaccagni / Cataldi

Milan – Calabria

Monza – Pessina

Napoli – Di Lorenzo

Parma – Del Prato

Roma – Pellegrini

Torino – Zapata

Udinese – Thauvin

Venezia – Pohjanpalo