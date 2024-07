Napoli, ora è UFFICIALE: ecco Buongiorno. Il simpatico post di De Laurentiis

Alessandro Buongiorno è ufficialmente un nuovo calciatore del Napoli: il post del presidente De Laurentiis e del club

Alessandro Buongiorno è un nuovo calciatore del Napoli. Il difensore ormai ex Torino è il fiore all’occhiello del mercato estivo dei partenopei, che rifondano così definitivamente il reparto dopo l’arrivo anche di Rafa Marin dal Real Madrid. Dopo le visite di ieri, c’è stata la firma sul contratto e l’annuncio ufficiale arrivato in questi minuti sui canali social e il sito degli azzurri: “La SSC Napoli comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Alessandro Buongiorno dal Torino”.

Giovedì sera appunto l’arrivo a Roma, alla stazione Termini, ieri le visite mediche con le primissime parole: “Sono molto carico, contentissimo, ho parlato spesso con Conte”. Simpatico anche il classico post su X del presidente De Laurentiis, un classico: “Buongiorno a tutti”. Dopo una stagione di altissimo livello e il no alla Juve, Buongiorno sbarca a Napoli per rilanciare gli azzurri con il tecnico salentino e cancellare l’ultima annata fallimentare. Le statistiche di certo sono dalla sua: è stato il giocatore che ha intercettato il maggior numero di passaggi nella Serie A 2023/24: 69, almeno 10 in più rispetto a chiunque altro. Non solo, perché è stato il difensore che ha vinto il maggior numero di duelli nelle ultime due stagioni di Serie A (da inizio 2022/23): 369. E ancora, come sottolinea il Napoli, nell’ultima stagione di Serie A Buongiorno ha realizzato anche tre reti. Non a caso l’investimento è stato altissimo, da 35 milioni più bonus, con una cifra che non va lontana dai 40 milioni totali. E i tifosi sono decisamente entusiasti per il suo arrivo. È reduce dalla delusione a Euro 2024, non ha mai giocato e ora proverà a diventare protagonista anche con l’Italia di Spalletti.