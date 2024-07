Immobile tra le Aquile Nere: il primo approccio di Re Ciro col Besiktas

Ciro Immobile è pronto a iniziare la sua avventura col Besiktas: primo ‘assaggio’ della nuova maglia per l’ex Lazio

Dopo otto anni è finita l’avventura di Ciro Immobile con la maglia della Lazio, ora pronto a tuffarsi sulla nuova avventura, quella in Turchia con il Besiktas.

Nelle scorse ore Ciro Immobile è approdato in Turchia per sbarcare al Besiktas. Arrivato a Istanbul insieme al vicepresidente del Huseyin Yucel e al membro del consiglio responsabile delle pubbliche relazioni Burak Aslan. Sceso dal charter privato, ai microfoni del canale Youtube del club turco Immobile si è detto “molto felice” della sua nuova avventura e allo stesso tempo “pronto a iniziare la nuova stagione” oltre che “molto colpito dalle reazioni dei tifosi qui”.

Grande emozioni per il vicepresidente del Besiktas Huseyin Yucel, il quale ha auguraot al club e tutta la tifoseria “buona fortuna per la nuova stagione”, sottolineando come la proprietà abbia “mantenuto la promessa di rendere il Besiktas più forte” e garantendo che “continueremo a farlo”. In merito alla trattativa per Ciro Immobile, un forte ringraziamento al presidente Hasan Arat, il quale “ha seguito tutta la trattativa, momento per momento, senza mai far mancare la sua presenza e il suo supporto”. Ringraziamenti anche a “Ciro Immobile per aver accettato la nostra proposta”. Al suo arrivo, Ciro Immobile è stato accolto da un gruppo di tifosi i quali gli hanno consegnato dei fiori, facendogli subito sentire il loro sostegno.

Calciomercato Lazio, Immobile in Turchia: le prime foto col Besiktas

Nella nota ufficiale diramata nelle scorse ore dal Besiktas, il club turco fa sapere che “è stato raggiunto un accordo per due stagioni” a partire da quella corrente e che al giocatore “verrà corrisposto un compenso netto di garanzia di 6 milioni di euro”. La Lazio, invece, dovrebbe incassare circa tre milioni di euro in totale tra il risparmio delle pendenze e la cifra che il Besiktas sborserà per il cartellino del calciatore.

Una nuova avventura, in un nuovo campionato per Ciro Immobile che lascia l’Italia e la Lazio dopo otto stagioni giocate in biancoceleste. In totale, all’ombra del Colosseo, l’attaccante classe ’90 ha giocato ben 340 partite, realizzando oltre 200 gol e 54 assist. Una storia importante quella alla Lazio per Ciro Immobile, ora pronto a misurarsi con la realtà del campionato turco, con l’obiettivo di chiudere la sua carriera nel calcio giocato continuando a fare quello che ha sempre fatto, ovvero segnare gol e far sognare i suoi tifosi.