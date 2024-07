Sì di Cristiano Ronaldo, 100 milioni che aiutano la Juve

Cristiano Ronaldo e l’Al-Nassr possono aiutare la Juventus: tutto grazie a 100 milioni

La scorsa estate è stata certamente più altisonante per quanto riguarda gli acquisti dall’Arabia Saudita. I fondi ai club arabi certamente non mancano e una nuova offerta è pronta a stravolgere il mercato.

Come riferisce ‘Sport’ infatti l’Al-Nassr sarebbe pronto a sborsare 100 milioni di euro per Raphinha. Il giocatore brasiliano non sembra rientrare nei piani del Barcellona, che sta pensando ad un super mercato per rafforzare il proprio attacco. Oltre al ritorno di Dani Olmo, che ha un passato nel vivaio del club, da tempo nel mirino della società catalana c’è Nico Williams, stella dell’Athletic Bilbao e della nazionale spagnola. Il talentuoso attaccante di origini ghanesi è l’obiettivo numero uno del Barcellona, che però sta valutando delle possibili alternative.

Juve, Barcellona su Nico Williams con i soldi di Raphinha: occasione Sancho

Chiaro però che se l’Al-Nassr, come riferisce ‘Sport’, offrisse 100 milioni per Raphinha, il Barcellona potrebbe senza problemi tentare l’assalto a Williams.

Cristiano Ronaldo sarebbe felice di accogliere il nazionale brasiliano che, complice le porte aperte da parte del Barcellona, sta seriamente prendendo in considerazione l’ipotesi saudita. I fondi ricavati dalla cessione di Raphinha servirebbero quindi al Barcellona per andare su Nico Williams e a quel punto le alternative non vedrebbero più l’interesse da parte dei catalani. Tra le opzioni valutate dal Barcellona come nome alternativo a Williams c’è anche Jadon Sancho. L’inglese piace moltissimo alla Juventus e la mancata considerazione da parte del Barcellona potrebbe spianare la strada per i bianconeri. O quantomeno aiutare la Juventus, che a quel punto si ritroverebbe con una rivale in meno sul mercato. Il giocatore inglese piace molto a Giuntoli e alla dirigenza bianconera, che vuole regalare a Thiago Motta un innesto offensivo sulle corsie. E se il Barcellona dovesse tirarsi fuori dalla corsa a Sancho, la Juventus potrebbe davvero riuscire a trovare l’accelerata decisiva.