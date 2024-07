Milan-Samardzic, svolta rossonera: Fonseca ha un piano

Milan, possibile svolta rossonera per quanto riguarda il futuro di Samardzic: il piano di Paulo Fonseca

Dal mercato è arrivato al momento solo Alvaro Morata, ma certamente la vittoria contro il Manchester City ha portato buoni segnali in casa Milan.

Certo Guardiola ha schierato molti giovani, ma diverse buone cose si sono viste nella squadra rossonera. E qualcosa potrebbe anche cambiare in ottica mercato. Se Pavlovic è molto vicino e un innesto a centrocampo rappresenta la priorità, diverso è il discorso per altre zone del campo. Se Fofana o un giocatore con caratteristiche simili è in cima alla lista del club, non altrettanto si può dire per Lazar Samardzic. Ci sono infatti una serie di fattori che rischiano di allontanare il talentuoso trequartista serbo dal Milan.

Milan, Samardzic rischia di complicarsi: ecco perché

In primis il fatto che Alexis Saelemaekers stia convincendo sempre più Paulo Fonseca. Il belga è stato elogiato dal tecnico portoghese e potrebbe diventare una risorsa importante ed essere quindi tolto dal mercato.

A quel punto il reparto esterni sarebbe molto folto, ma Fonseca starebbe pensando di spostare Pulisic nella posizione di trequartista. L’allenatore lusitano sta ragionando con attenzione su questa novità tattica, considerando anche la duttilità dello statunitense. A questo punto diventa difficile pensare che il Milan possa andare a spendere soldi per un giocatore come Samardzic, ritrovandosi già una soluzione in casa. In più le possibili contropartite proposte non sembrano essere molto apprezzate dall’Udinese. Il Milan, per cercare di abbassare le pretese friulane, avrebbe proposto Adli e Pobega, ma i nomi non convincono i bianconeri. Una serie di fattori dunque che potrebbero far pensare ad un raffreddamento dell’affare e al fatto che il Milan, prima di affondare per il serbo, voglia prima concentrarsi su altre zone del campo.