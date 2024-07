Accordo saltato con l’Atletico, Dovbyk: “Presto la verità”. Roma sempre più vicina

Artem Dovbyk è sempre più vicino a vestire la maglia giallorossa. L’attaccante ucraino ha anche risposto alle voci relative al suo mancato trasferimento all’Atletico Madrid

Le ore di Artem Dovbyk. L’attaccante del Girona è ormai ad un passo dal vestire la maglia della Roma. Con un vero e proprio blitz, i giallorossi sono pronti a stringere i tempi e definire l’operazione con il Girona dopo aver trovato l’accordo con il calciatore sulla base di un contratto da circa 3 milioni di euro a stagione più bonus.

Superata la concorrenza dell’Atletico Madrid con il quale, come riferito dall’entourage del calciatore, la trattativa è definitivamente naufragata. A prendere la parola nelle ultime ore, però, è stato lo stesso Dovbyk. Intervenuto ai microfoni del portale “Tribuna”, l’attaccante ucraino ha preso immediatamente posizione in merito alle voci secondo cui sarebbero state le commissioni chieste dall’agente del calciatore a far saltare la trattativa con i Colchoneros. Di seguito le parole di Dovbyk: “Non è vero che il mio trasferimento all’Atletico Madrid è saltato a causa delle commissioni del mio agente: è una bugia. Presto svelerò la verità“.