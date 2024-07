Ha detto sì a Dubai, si sblocca la cessione della Juventus

Prima cedere, poi comprare e la missione di Giuntoli è entrata nel vivo: spunta la conferma per l’addio alla Juventus

Una cessione tira l’altra. Sta entrando o per meglio dire è entrata nel vivo la missione più impegnativa per Cristiano Giuntoli: sfoltire la rosa e mettere da parte un gruzzoletto da reinvestire poi negli acquisti. Todibo, Koopmeiners e poi un attaccante esterno, con Adeyemi nome caldo degli ultimi giorni, nonostante la concorrenza dell’Aston Villa.

Per calare il tris servono però molti soldi, a partire dai sessanta milioni chiesti dall’Atalanta per il centrocampista olandese ed allora occorre procedere con le uscite. Soulé alla Roma è un affare in dirittura d’arrivo, come Huijsen al Bournemouth, ma ci sono anche altri calciatori da piazzare sul mercato. McKennie, ad esempio, ma anche Arek Milik che non sembra essere il vice Vlahovic ideale per Thiago Motta. Il polacco è stato proposto al Genoa, anche se c’è il problema ingaggio da superare, e piace anche al Bologna che però in attacco ha appena chiuso per Dallinga. Apprezzamenti ci sono anche all’estero ed è proprio da fuori Italia che si registra la conferma all’interesse del Siviglia con il via libera all’assalto all’attaccante ex Napoli e Marsiglia.

Calciomercato Juventus, Siviglia-Milik: ora si può chiudere

Gli andalusi sono da tempo alla ricerca di un attaccante per sostituire En-Nesyri, approdato al Fenerbahce dopo essere stato trattato anche dalla Roma, e hanno messo nel mirino proprio Milik, come ricorda ‘lacolinadenervion.com’. Non l’unico nome, visto che l’obiettivo primario era l’ex giallorosso Azmoun che ora però detto sì al Shabab Al Ahli.

Ecco allora che si apre la strada per il trasferimento di Milik in Spagna: la Juventus è pronta a cedere il calciatore per una cifra intorno ai 6-7 milioni di euro, con il Siviglia che potrebbe provare a avviare la trattativa per un prestito con diritto di riscatto, una formula che a Torino potrebbe anche andare bene. Una traccia da seguire quindi con la missione cessioni di Giuntoli che potrebbe tagliare un nuovo traguardo con l’addio di Milik. Destinazione Siviglia.