Giuntoli avvisato: “Ora deve vincere lo scudetto”

La Juventus sempre più attiva sul mercato, ma crescono le aspettative: Giuntoli avvisato, l’obiettivo ora deve essere lo scudetto

Altra giornata fondamentale per la Juventus, quella in cui i bianconeri potrebbero chiudere due operazioni in uscita molto attese, o comunque andarci molto vicine. Huijsen è vicino al Bournemouth, nel frattempo anche la trattativa per Soule alla Roma potrebbe concludersi con esito positivo.

Affari che potrebbero sbloccare in maniera importante il mercato in entrata, con i bianconeri pronti ad andare in difesa su Todibo e a centrocampo su Koopmeiners, obiettivi inseguiti da diverso tempo e che potrebbero rafforzare la rosa di Thiago Motta e la candidatura verso un campionato davvero importante. E’ una Juventus che punta a essere davvero protagonista nella prossima stagione e sta mettendo le basi per riuscirci davvero.

Le mosse del direttore tecnico Giuntoli stanno avendo un certo impatto. Ma proprio per questo motivo, in casa bianconera, crescono eccome le aspettative. Secondo il giornalista Graziano Campi, adesso la Juventus avrebbe l’obbligo di puntare allo scudetto, o comunque contenderlo fino alla fine all’Inter, favorita d’obbligo della vigilia. Ecco uno dei suoi ultimi post su ‘X’: “Giuntoli ha un credito assoluto presso chi voleva la testa di Allegri. Ma se la Juve lo scorso anno doveva fare di più, questa non deve vincere lo scudetto, dopo sei rinforzi? Mica stiamo facendo tutto sto casino per finire davanti al Milan di Morata e al Napoli di Buongiorno?”.