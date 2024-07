Via dalla Juventus, Giuntoli ne cede un altro: resta in Serie A

La Juventus continua l’operazione cessioni: Giuntoli pronto ad un altro addio per i bianconeri, resta in Serie A

La missione cessioni va avanti. Cristiano Giuntoli prosegue l’opera di sfoltimento della rosa della Juventus e soprattutto quella di racimolare il tesoretto per andare all’assalto dei prossimi obiettivi in entrata.

Il Football Director bianconero sta lavorando a diverse operazioni in uscita. Matias Soulé è diretto verso la Roma, una trattativa che Calciomercato.it ha raccontato fin dall’intervista di maggio e la rivelazione sulle chiacchierate con Dybala e Paredes. Verso l’addio anche Huijsen che si trasferirà in Premier League con il Bournemouth per una cifra di 18 milioni di euro a cui si aggiunge una percentuale sulla futura rivendita del 15%.

Ma le uscite non finiranno soltanto a Soulé e Huijsen: i bianconeri hanno diversi calciatori in esubero da piazzare e tra questi c’è anche Weston McKennie. Il centrocampista americano sembrava essere diretto anche lui in Premier League: era stato, infatti, inserito nella trattativa per Douglas Luiz con l’Aston Villa, ma il suo approdo in Inghilterra non si è più concretizzato. Da qui la necessità di trovare un’altra destinazione e da questo punto di vista si registra una novità che potrebbe aprire una possibilità.

Calciomercato Juventus, sondaggio per Mckennie

Il nome di McKennie sarebbe, infatti, finito in una chiacchierata con la Fiorentina. Stando a quanto riferisce ‘tuttosport.com’, infatti, i viola avrebbero fatto un sondaggio con l’entourage del centrocampista americano, per capire la sua disponibilità a trasferirsi a Firenze e le condizioni economiche dell’affare.

Un primo approccio al quale, finora, non sarebbe seguito un inizio di trattativa, anche perché la Fiorentina è impegnata in altre operazioni. I toscani, infatti, hanno chiuso con il Monza l’acquisto di Andrea Colpani: prestito oneroso con diritto di riscatto per una cifra complessiva tra i 16 e i 18 milioni di euro.

Inoltre, si sta lavorando anche per Tessmann, centrocampista del Venezia, seguito anche dall’Inter nei giorni scorsi. Tra tanti nomi c’è anche quello di McKennie da tenere in considerazione: il primo sondaggio è stato fatto, resta da vedere se diventerà una vera trattativa di mercato.