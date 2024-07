Paredes addio e annuncia: “Porterò con me anche Dybala”

Paredes pronto a dire addio alla Roma e annuncia: “Porterò con me anche Dybala”. Le dichiarazioni del centrocampista argentino

Sono i giorni di Matias Soulé in casa Roma. Il club giallorosso si prepara ad accogliere il talento dalla Juve, mancano ormai solo gli ultimi dettagli prima del trasferimento nella capitale.

Nell’intervista esclusiva rilasciata lo scorso maggio a Calciomercato.it, l’ex Frosinone aveva rivelato: “Se scherzando Paredes e Dybala mi hanno detto vieni alla Roma per giocare con noi? Sì (ride, ndr), ma solo scherzando. Con Paredes e Dybala ci vediamo spesso, sono sempre al mio fianco”.

Dalle battute con i suoi connazionali all’affare ormai fatto: Soulé sarà un nuovo giocatore della Roma e raggiungerà proprio Paredes e Dybala. Anche se la permanenza dell’ex numero 10 della Juve e soprattutto del centrocampista potrebbe non essere così lunga. Entrambi sono infatti in scadenza a giugno 2025 e, in un’intervista rilasciata ad ‘Olga’, Paredes ha rivelato: “Voglio portare Dybala con me al Boca Juniors. Voglio che faccia questa pazzia”.

Roma, Paredes: “Voglio portare Dybala con me al Boca”

“Pensate che abbiamo visto la finale della Copa Libertadores a casa mia. Mia figlia piangeva tanto e le dicevo: “Prima o poi accadrà, se papà torna… E poi verrà con noi anche zio Paulo…”. Lui lì ha riso, ma vedrete che ci proverò”, ha annunciato l’argentino cresciuto nelle giovanili del Boca.

Paulo Dybala e Leandro Paredes hanno un contratto con la Roma fino al 30 giugno 2025. Manca, dunque, meno di un anno alla scadenza dell’accordo, con i due che dal 1° febbraio prossimo possono firmare con un altro club. Nella clausola della ‘Joya’ è presente una clausola 12 milioni di euro attivabile quest’estate fino al 31 luglio dai club esteri.