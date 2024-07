Juventus, Giuntoli sotto accusa: “Todibo? Mi tengo Gatti e Huijsen”

Juventus scatenata sul mercato, ma alcune scelte di Giuntoli fanno discutere: le operazioni Soulé e Huijsen non convincono alcuni addetti ai lavori

Matias Soulé si avvicina a grandi passi alla Roma e quindi all’addio alla Juventus. I giallorossi spingono per il talento argentino e vedono ormai il traguardo per consegnare il classe 2003 a De Rossi.

Cessione fondamentale anche in casa bianconera, che sta cercando di monetizzare per dare l’assalto a Koopmeiners e Todibo che restano delle priorità per Giuntoli per completare la rosa a disposizione di Thiago Motta. In questo senso, oltre all’addio di Soulé, rimane calda anche l’uscita in difesa si Huijsen che rispetto al compagno ex Frosinone non è partito per il ritiro in Germania. Il difensore con passaporto spagnolo intriga diverse squadre, in primis Stoccarda e Bournemouth nelle ultime ore.

Calciomercato Juventus, Sabatini e l’operazione Soulé: “Ci guadagna la Roma”

Sulle dinamiche di mercato della Juventus si è soffermato Sandro Sabatini, iniziando da Soulé: “Il prezzo è giusto, anche la percentuale di rivendita sarà importante. È una buona operazione per tutti, anche se non è un prezzo esagerato”, ha sottolineato il giornalista sulle frequenze di ‘Radio Radio’.

Sabatini prosegue: “Per come va spendere i soldi la Juve, forse ci guadagna un po’ di più la Roma. Però allo stesso tempo Soulé piace a Thiago e avrebbe fatto molto comodo al tecnico della Juve. Anche vedendo i sostituti: si parla di Galeno, buon giocatore, ma non è di alto livello. La Juventus forse ha avuto troppa smania nel vendere Soulé”. Sabatini si pronuncia pure sulle mosse nel reparto difensivo di Giuntoli, puntando il dito conto le scelte del capo dell’area tecnica del club bianconero: “Non capisco la strategia della Juventus. In difesa cerca Todibo, ma se prendiamo Gatti non mi sembra ci sia così tanta differenza. Anche tra Todibo e Huijsen: con uno o due anni in più di esperienza, io mi tengo Huijsen”.