Giuntoli fa sul serio: incontro fuori dall’Italia e affare da 50 milioni

La Juventus sta definendo le cessioni di Soulé e Huijsen, prima di ritornare protagonista sul mercato in entrata: c’è un obiettivo che solletica la fantasia del Dt Giuntoli

La Juventus deve prima chiudere le operazioni Soulé e Huijsen per tornare a fare la voce grossa in entrata e completare lo scacchiere di Thiago Motta.

Giuntoli ha promesso al nuovo allenatore almeno altri tre colpi, uno per reparto, dopo gli arrivi di Douglas Luiz, Di Gregorio, Khephren Thuram e Cabal. Fondamentali saranno in questo senso come dicevamo le uscite dei baby Soulé e Huijsen: l’argentino è ormai prossimo a sbarcare alla corte di De Rossi, con la trattativa tra la Roma e i bianconeri che si è sbloccata nelle ultime ore. Operazione complessiva da circa 30 milioni di euro e percentuale di rivendita in favore della ‘Vecchia Signora’. Per Huijsen, invece, c’è soprattutto l’interesse di Stoccarda e Bournemouth, con Giuntoli che punta a chiudere intorno ai 25 milioni tra parte fissa e bonus.

Calciomercato Juventus, Giuntoli in pressing su Adeyemi: incontro in Germania

Un tesoretto importante, vicino ai 60 milioni di euro, che sarà decisivo per dare l’assalto a Todibo, Koopmeiners e Adeyemi.

Oltre al gioiello dell’Atalanta e al difensore francese, c’è sempre la pista che porta all’esterno offensivo in forza al Borussia Dortmund a stuzzicare la fantasia di Giuntoli. Come riporta ‘Sky Sport Deutschland‘, il capo dell’area tecnica (presente in Germania al seguito del ritiro della squadra) ha incontrato mercoledì il papà di Adeyemi e il suo entourage. Giuntoli ha confermato ai rappresentanti del giocatore il forte interesse del club bianconero, anche se al momento non sono ancora partiti i dialoghi con il Borussia. La Juve prima dovrà operare in uscita e monetizzare, con la compagine di Dortmund che valuta il cartellino di Adeyemi tra i 45 e i 50 milioni di euro.

Il classe 2002, sotto contratto al momento fino al giugno 2027 con la società vice campione d’Europa, nell’ultima stagione ha collezionato 35 presenze in tutte le competizioni con a referto 5 reti e 3 assist.