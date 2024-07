Tradimento Inter: “L’agente lo ha proposto alla Juve”

Il calciatore viene descritto come scontento all’interno dello spogliatoio nerazzurro e sarebbe stato proposto ai rivali bianconeri

In attesa di ritrovare tutti i Nazionali, l’Inter da oltre una settimana ha ripreso il lavoro sul campo. La formazione nerazzurra è chiamata ad una stagione lunga e contraddistinta da più competizioni, nella quale avrà il compito di difendere innanzitutto lo scudetto conquistato la scorsa annata. Da domani, dopo aver aggregato diversi Primavera alla prima squadra, Simone Inzaghi riavrà a disposizione il blocco degli italiani e potrà finalmente contare su più scelte per le prossime amichevoli.

Saranno cinque gli Azzurri che tra poche ore torneranno dunque a faticare sui campi di Appiano Gentile: Alessandro Bastoni, Matteo Darmian, Federico Dimarco, Nicolò Barella e Davide Frattesi. Quest’ultimo, però, è destinato a far parlare di sé sul mercato dopo l’allarme lanciato lo scorso mese dal suo agente Beppe Riso in seguito ad un vertice coi dirigenti nerazzurri. Pare infatti che l’ex Sassuolo abbia voglia di ritagliarsi maggiore spazio in vista della prossima stagione, rispetto a quanto gli è stato concesso dal tecnico Inzaghi al suo primo anno con la maglia nerazzurra.

Ciò non significa che Frattesi abbia chiesto di essere ceduto, bensì solamente della rassicurazioni su quello che sarà il suo ruolo all’interno dell’organico anche alla luce dell’approdo di Piotr Zielinski nel reparto di centrocampo. Un calciatore che, nonostante il poco spazio avuto, si è rivelato determinante nella stagione della seconda stella dell’Inter in diversi momenti cruciali. Anche per questa ragione il club nerazzurro considera il classe 1999 una risorsa preziosa e non vorrebbe privarsene. I dirigenti interisti dovranno però dare conto alle esigenze del ragazzo e trovare delle soluzioni qualora le cose non dovessero cambiare.

Calciomercato Inter, Momblano: “Frattesi è stato proposto alla Juventus”

Di certo, in caso di cessione, non mancherebbero le pretendenti di Frattesi nel campionato italiano. Tra queste occhi puntati soprattutto su Napoli e Juventus, considerate anche le caratteristiche di gioco dei propri allenatori.

Stando a quanto riportato da Luca Momblano su ‘Juventibus’, l’agente Riso si sarebbe già cautelato proponendo Frattesi proprio ai bianconeri. Questa la rivelazione del giornalista: “Beppe Riso ha proposto Frattesi alla Juve, non solo alla Juve. Giocatore molto scontento, è arrivato Zielinski e non è uscito nessuno. Attenzione che Frattesi può lasciare l’Inter e Beppe Riso è un procuratore bravo. I numeri sono dalla sua, gioca poco e fa tanto come gol e assist. Ha due cose molto specifiche, ma sul resto mi sembra sia cresciuto poco negli ultimi due anni. Lavora forte in verticale con e senza palla, poi so che nei test atletici è sempre stato uno dei migliori. Però mi sembra che si sia un po’ fermato a un anno e mezzo fa. E’ un giocatore da e per Antonio Conte”