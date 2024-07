La Juventus avvisa Soulé: faccia a faccia incandescente

Tra Matias Soulé e la Juventus c’è stato in faccia a faccia con la società che ha lanciato un avvertimento al calciatore che vuole la Roma

L’ultimatum della Juventus a Matias Soulé. Della trattativa tra la Roma e i bianconeri per l’attaccante argentino vi abbiamo raccontato tutti i dettagli. Le chiacchierate del calciatore con i connazionali Dybala e Paredes per raggiungerli nella Capitale svelate nell’intervista di maggio, quindi l’interesse concreto dei capitolini con De Rossi che lo vuole fortemente in rosa.

Dai capitolini è stata recapitata una proposta tra i 25 e i 26 milioni di euro bonus compresi con la possibilità di aumentare non la parte fissa, ma i bonus, mentre all’argentino andrebbe un ingaggio da 1,8-2 milioni di euro a stagione. Una cifra che non ha trovato il gradimento della Juventus che resta ferma sulla sua richiesta, forte anche dell’interesse che arriva dalla Premier League.

La nostra redazione vi ha raccontato anche dell’interesse di West Ham e Leicester con le Foxes che si sono spinte ad offrire 30 milioni di euro complessivi, tra parte fissa e bonus (25 più 5 milioni). Proprio quella inglese è la destinazione per la quale sta spingendo la Juventus che si scontra però con la volontà del calciatore che vuole solo la Roma. Un desiderio che Soulé ha ribadito alla società bianconera nel faccia a faccia che è andato in scena prima della partenza per il ritiro della Germania e che racconta oggi il ‘Corriere dello Sport’.

Calciomercato Juventus, l’avvertimento a Soulé tra Premier e Roma

Sull’edizione odierna del quotidiano sportivo si racconta del faccia a faccia andato in scena qualche giorno fa tra la dirigenza della Juventus e Soulé.

Un vertice nel corso del quale la Juventus ha ribadito al giocatore che il piano della società era di venderlo in Premier League, avvisandolo della possibilità di vivere una stagione ai margini nel caso in cui non avesse dato il suo benestare alla destinazione inglese. Una sorta di ultimatum al quale il ragazzo ha risposto ribadendo la sua volontà di trasferirsi alla Roma e di non andare in Premier League.

Resta ora da capire come si evolverà la situazione con Soulé che spinge per il trasferimento alla Roma e l’offerta dei capitolini che finora non accontenta le richiesta delle Juventus.