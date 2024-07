Simeone lo porta via all’Inter: sgarbo del Cholo ai nerazzurri

Le strade del Cholo, Diego Simeone, e dell’Inter si intrecciano di nuovo: l’argentino porta via un giocatore ai nerazzurri

Periodicamente, il nome del Cholo, Diego Simeone, è stato accostato all’Inter, per ricomporre, chissà, mediante la panchina quel binomio che aveva segnato pagine di storia in campo negli anni Novanta. Ipotesi che però per il momento appare piuttosto lontana.

Simeone prova a ripartire per una nuova stagione con l’Atletico Madrid, dopo che le ultime non sono state particolarmente esaltanti. A Milano, invece, è saldo in panchina Simone Inzaghi, che dopo il primo scudetto vinto da allenatore sogna di confermarsi e di rivincere subito. L’incrocio avvenuto in campo tra nerazzurri e ‘Colchoneros’, tra febbraio e marzo, ha visto prevalere, negli ottavi di Champions League, gli spagnoli ai rigori. Occhio adesso all’altro incrocio, quello sul mercato, con l’Atletico che potrebbe portare via all’Inter un obiettivo di mercato.

Inter, minaccia Atletico per Bijol: e sorride il Milan

L’Inter, per completare il proprio mercato, è alla ricerca di un tassello difensivo. Come confermato da Calciomercato.it, uno degli obiettivi di lunga data nerazzurri è Jaka Bijol, che nelle ultime stagioni si è espresso a ottimi livelli con l’Udinese. E non a caso viene sondato anche da club esteri. A quelli di Premier League e Bundesliga, si aggiunge proprio l’Atletico.

Secondo il portale spagnolo ‘Todofichajes.com’, i ‘Colchoneros’ hanno chiesto informazioni per il difensore sloveno e sarebbero pronti a presentare un’offerta. Dopo Cabal, potrebbe sfumare dunque un altro difensore sul taccuino dell’Inter. E in questa situazione sarebbe felice anche il Milan, con l’interesse dell’Atletico per Pavlovic che a questo punto verrebbe meno.