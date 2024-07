Oaktree ‘frena’ Inzaghi: la bocciatura è totale

Il fondo statunitense ha una visione diversa rispetto alle esigenze di Simone Inzaghi per la sua Inter del futuro

Nonostante lo sforzo di mantenere intatto il modello Inter costruito negli ultimi anni da Marotta e Ausilio sotto la supervisione dell’ex presidente Steven Zhang, il fondo Oaktree – divenuto proprietario del club nerazzurro lo scorso maggio – inevitabilmente sta cercando pian piano di imporre anche la propria visione su quella che si prevede possa essere la crescita della società nei prossimi anni.

Il nuovo azionista di maggioranza ha immediatamente acquisito credibilità nei tifosi nerazzurri dando continuità al progetto sportivo già in vigore: prima con la conferma in blocco dei big considerati intoccabili da Inzaghi, poi con la definizione dei rinnovi più delicati, da Barella a Lautaro per finire con lo stesso allenatore. Sul mercato, però, sembra evidente che qualcosa rispetto al passato sia già cambiata. Oaktree non si è opposto agli acquisti già bloccati a parametro zero legati a Piotr Zielinski e Mehdi Taremi, ma ha chiesto da qui in avanti ai suoi dirigenti un deciso cambio di rotta.

Da buon fondo qual è, infatti, Oaktree preferisce puntare su profili giovani che negli anni possano generare valore nel tempo soprattutto per il club, anziché cogliere opportunità a costo zero come fatto negli ultimi anni per calciatori già pronti ma di una certa esperienza. Una prima bocciatura, ad esempio, era stata espressa nelle scorse settimane nei confronti di Mario Hermoso, difensore spagnolo che dallo scorso 30 giugno ha concluso il suo contratto con l’Atletico Madrid. Un centrale di esperienza internazionale e sicura affidabilità in più sistemi difensivi, ma che sotto l’aspetto anagrafico non soddisfaceva le esigenze del fondo.

Calciomercato Inter, Oaktree dice no a Ricardo Rodriguez

Un’altra risposta negativa da parte di Oaktree è arrivata nelle scorse ore verso un altro candidato molto forte per la difesa. Dopo l’infortunio di Tajon Buchanan, infatti, Simone Inzaghi insieme ai suoi dirigenti è tornato sul mercato a caccia di un difensore centrale di piede mancino.

Superata l’idea Mario Hermoso, anche per una questione di ingaggio molto alto, il profilo indicato dal tecnico piacentino è stato quello di Ricardo Rodriguez. Lo svizzero, svincolato dopo la scadenza con il Torino, richiederebbe uno stipendio decisamente più basso rispetto a quello dello spagnolo e a condizioni vantaggiose per l’Inter. Anche in questo caso, però, è arrivato il feedback negativo di Oaktree per via dei 32 anni che il difensore compirà il prossimo 25 agosto. Da monitorare, dunque, profili giovani e con un ampio margine di crescita davanti: dall’idea Andrea Carboni con il Monza – di cui vi abbiamo parlato su Calciomercato.it -, passando per Kiwior, Vasquez e il brasiliano Robert Renan dello Zenit.