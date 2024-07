Come Zirkzee, allarme rossonero: il Milan ne perde un altro

Il Milan rischia di veder sfumare il colpo di mercato a lungo inseguito: irrompe la Premier League, Ibra ora è nei guai

Un acquisto (almeno) per reparto. Il Milan è impegnato su tre fronti in questo periodo del calciomercato. Dopo Morata, Ibrahimovic e Moncada devono ancora garantire a Fonseca i rinforzi giusti per una squadra che possa lottare per il vertice.

Pavlovic è il rinforzo individuato per la retroguardia: con il difensore serbo c’è già un accordo per 1,6-1,8 milioni di euro d’ingaggio, ma serve trovare quello con il Salisburgo con i rossoneri che puntano a strappare il sì ad una proposta di 20 milioni più bonus. In attacco, invece, il nome forte è sempre quello di Fullkrug, chiuso al Borussia Dortmund dall’arrivo di Guirassy. In questo caso servirà una cifra intorno ai 15 milioni di euro per convincere i tedeschi a dar via al bomber della Nazionale di Nagelsmann.

A centrocampo, infine, il nome da tempo ricercato dal Milan è Youssouf Fofana, 25 anni, centrocampista francese del Monaco per il quale servono oltre 20 milioni di euro. Una cifra che potrebbe lievitare se sul calciatore dovesse scatenarsi un’asta ed è proprio quello che potrebbe succedere se trovassero conferme le notizie che arrivano dall’Inghilterra.

Calciomercato Milan, irruzione inglese su Fofana

Nonostante la bozza d’accordo tra Milan e Fofana per un ingaggio da tre milioni di euro netti per cinque anni, il pericolo è che in mancanza della chiusura con il Monaco l’affare possa tramontare per l’inserimento di un club inglese.

In particolare, riferisce ‘Sky Sports’ nella sua versione inglese, il Manchester United avrebbe messo il nome del centrocampista francese in cima alle proprie preferenze per rinforzare la mediana di ten Hag. I ‘Red Devils’ sono tra i grandi protagonisti del mercato d’Oltremanica: dopo aver già soffiato Zirkzee proprio al Milan, hanno chiuso anche per Leny Yoro e non hanno intenzione di fermarsi.

Serve un centrocampista di spessore internazionale e le mira inglesi sono finite proprio su Fofana. Dall’Inghilterra, ovviamente, non avrebbero problemi a sborsare la cifra richiesta dal Monaco, così come a pareggiare (o anche migliorare) la proposta di ingaggio prospettata dal Milan. Per questo i rossoneri devono, a maggior ragione, premere il piede sull’acceleratore e provare a chiudere l’affare il prima possibile.

L’arrivo di Fofana deve quindi chiudersi a breve per evitare rischi, mentre continua anche la trattativa per Samardzic con l’Udinese, per il quale serve però effettuare un’uscita con Pobega che potrebbe finire nell’affare.