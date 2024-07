Tentazione Juventus: 70 milioni per Bremer

Bremer è uno degli alfieri della Juventus di Thiago Motta: tentazione dall’estero per il club bianconero, una big punta il nazionale brasiliano

Cristiano Giuntoli ha annunciato altri tre colpi per la Juventus al fianco di Thiago Motta nella conferenza stampa di presentazione all’Allianz Stadium del nuovo allenatore bianconero.

La ‘Vecchia Signora’ al momento ha messo a segno quattro acquisti sul mercato: Douglas Luiz, Di Gregorio, Khephren Thuram e ultimo – ufficializzato nelle scorse ore – Cabal dal Verona. Giuntoli però non si ferma e ha promesso nuovi innesti a Thiago Motta e alla piazza juventina per completare adeguatamente la rosa e tornare a lottare per lo scudetto nella prossima stagione. Todibo, Koopmeiners e Sancho restano obiettivi sensibili per la dirigenza della Continassa, ma prima Giuntoli dovrà monetizzare attraverso le cessioni di quei giocatori che non rientrano nel progetto di Thiago Motta.

Calciomercato Juventus, pericolo Liverpool per Bremer

Soulé e Chiesa sono corteggiati dalla Roma, mentre il baby Huijsen ha offerte anche dall’estero. Partenze che assicurerebbero un bel tesoretto alla Juventus per continuare nella sua opera di ricostruzione sul mercato in entrata.

Inoltre occhio anche alla situazione di Gleison Bremer, che al pari di Vlahovic è stato blindato alla Continassa dal nuovo allenatore Thiago Motta. Il difensore brasiliano è tra gli imprescindibili dell’ex Bologna, ma la situazione potrebbe cambiare nel caso in cui arrivasse sul tavolo di Giuntoli un’offerta irrinunciabile e fuori mercato. Su Bremer – come scrive la testata ‘Todofichajes.com’ – avrebbe messo gli occhi il Liverpool, che considera il nazionale verdeoro come l’ideale sostituto di van Dijk in caso di divorzio con l’olandese. La Juve però, vista l’importanza di Bremer nello scacchiere di Thiago Motta, valuterebbe un’eventuale cessione del brasiliano soltanto per un assegno superiore ai 70 milioni di euro.

Il difensore classe ’97 ex Torino, che ha rinnovato lo scorso dicembre fino al 2028, ha una clausola di rescissione tra i 60 e i 70 milioni attivabile a partire dall’estate 2025.