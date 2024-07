La Juve l’ha rifatto: nuovo scippo all’Inter, scelta già presa

Nel sondaggio odierno proposto da Calciomercato.it abbiamo chiesto ai nostri followers un parere sulla situazione offensiva della Juventus. Mirino su un calciatore in particolare

Sono tanti i punti ancora in sospeso nella preparazione della prossima stagione della Juventus, che è arrivata ad un punto di svolta dopo un triennio con Allegri poco brillante. I bianconeri hanno cambiato rotta con un progetto tecnico completamente differente affidato a Thiago Motta, che passa da un gioco differente e da volti nuovi.

In questo senso non sono già mancati nuovi innesti interessanti in quel di Torino, così come presto o tardi arriveranno alcune cessioni di rilievo. Particolare attenzione ora va sul reparto avanzato, che potrebbe subire un corposo restyling soprattutto in fascia dove la posizione di Federico Chiesa resta piuttosto incerta. Accostato a più riprese ad altri club di Serie A, l’esterno della Nazionale appare poco incline all’idea di calcio di Motta, che sta lavorando in altre direzioni.

Discorso in uscita anche per Matias Soulé che nell’ultima stagione ha messo in mostra le sue enormi doti in prestito al Frosinone rubando il cuore tanto ai tifosi ciociari quanto a quelli della stessa Juventus.

Calciomercato Juventus, i tifosi hanno scelto: mirino su Gudmundsson

In attesa di sviluppi sul futuro di Chiesa, vista la sempre più probabile partenza di Soulé che piace alla Roma, la Juventus sarà chiamata a risistemare il reparto offensivo. Partendo da questa base nel sondaggio odierno di Calciomercato.it su Telegram abbiamo chiesto ai tifosi per quale esterno/seconda punta Giuntoli dovrebbe affondare il colpo.

A vincere col 38% delle preferenze è Albert Gudmundsson, attaccante del Genoa reduce da una straordinaria annata di Serie A, ed accostato lungamente anche all’Inter. In questo senso nelle scorse ore Marotta a ‘Sky’ ha comunque detto: “Non è un’opzione. In questo momento abbiamo un attacco ricco di qualità, valori e numeri. Al momento non fa al caso nostro”.

Gudmundsson batte in volata e di poco Adeyemi, classe 2002 del Borussia Dortmund reduce da un’ottima Champions League. Alle loro spalle decisamente più distaccati sono finiti Domenico Berardi, oggi infortunato ed attesa di conoscere il proprio destino, e Galeno che ha raccolto in chiusura solo l’8% delle preferenze.

Ecco l’esito del sondaggio proposto su Telegram da Calciomercato.it: