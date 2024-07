Chiesa al Napoli, l’affare prende quota: le cifre dell’addio alla Juventus

La questione Federico Chiesa resta ancora in sospeso, ma prende quota la destinazione Napoli: ci sono già le cifre dell’addio alla Juventus

Un addio senza troppe discussioni. Tra Federico Chiesa e la Juventus la separazione non ha portato, almeno finora, i consueti strascichi di un divorzio doloroso. Il contratto in scadenza nel 2025 e la poca voglia di rinnovarlo hanno fatto sì che si andasse verso la cessione in maniera quasi scontata.

Non è ancora scontata invece la destinazione dell’attaccante: come raccontato da Calciomercato.it, Chiesa non ha fretta di decidere il suo futuro, volendo scegliere attentamente la prossima tappa della sua carriera. Al contrario della Juventus che vorrebbe, invece, chiudere la questione il prima possibile per incassare e reinvestire negli acquisti e soprattutto per evitare che, con l’avvicinarsi della chiusura del mercato, il prezzo possa calare.

Proprio quello che vorrebbero le squadre interessate al calciatore. La Roma è l’unica società italiana ad aver mosso passi concreti: i giallorossi sono ora concentrati su Soulé, che anche nelle ultime ore ha ribadito alla Juve l’intenzione di trasferirsi nella Capitale. Tornando a Chiesa, il suo nome è stato accostato anche al Napoli con intermediari che stanno ragionando su un suo trasferimento in azzurro.

Chiesa al Napoli, l’affare prende quota

Chiesa al Napoli è un’ipotesi che troverebbe la piena approvazione di Antonio Conte che stima molto il giocatore, mentre qualche dubbio in più avrebbe il direttore sportivo Giovanni Manna che ha condiviso con il giocatore gli ultimi anni alla Juventus.

A credere ad un trasferimento del 26enne in azzurro sono anche i bookmakers. Dopo le dichiarazioni pronunciate giovedì da Conte su una rosa di qualità “media” con la richiesta di interventi mirati, il passaggio di Chiesa al Napoli è pagato 2,25 la posta da Goldbet e Better, una quota sicuramente bassa, considerato che al momento non c’è una trattativa in corso con la Juventus.

Si vedrà nelle prossime settimane se gli scommettitori avranno avuto ragione e se davvero Chiesa raggiungerà Conte al Napoli, nonostante gli azzurri non partecipino alla Champions League, un aspetto che nella scelta del giocatore è considerato molto importante. Intanto per i partenopei c’è da risolvere la questione Osimhen con la cessione del nigeriano che aprirebbe le porte a Lukaku e consentirebbe un incasso importante per perfezionare ulteriori operazioni in entrata. Vedremo se tra queste ci sarà anche Chiesa.