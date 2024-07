Dalla Juve al Milan, rescissione in extremis e firma a zero

Il calciomercato è spesso fatto di ‘occasioni’ da cogliere al volo. Dal Milan alla Juventus fino al Napoli, lo ‘manda’ il Barcellona

Nuovo possibile intreccio di calciomercato tra Milan e Juventus, seconda e terza classificata dello scorso campionato e tra le protagoniste – i rossoneri ora con Morata – di questa sessione estiva. Le rispettive dirigenze ancora non hanno completato la campagna acquisti, per questo le prossime settimane saranno molto intense per entrambi i club.

Il mercato di Juventus e Milan potrebbe incrociarsi sulla difesa. I bianconeri hanno appena chiuso l’operazione Cabal e intendono mettere le mani su Todibo del Nizza, i rossoneri puntano invece su Pavlovic per riempire la casella del centrale di piede mancino, non escludendo però un altro acquisto in mezzo. Specie se dovesse partire uno tra Tomori e Thiaw, con quest’ultimo favorito visto il forte interesse del Newcastle nei suoi confronti.

Il calciomercato è spesso fatto di ‘occasioni’, dunque c’è un nome che va cerchiato di rosso poiché potrebbe stuzzicare le due big di Serie A. Parliamo di Lenglet, 29enne transalpino rientrato al Barcellona dopo l’avventura in prestito all’Aston Villa. In Premier ha collezionato solo 25 presenze senza incidere, tanto è vero che i ‘Villans’ hanno deciso di non acquistarlo a titolo definitivo né di riprenderselo per un altro anno a titolo temporaneo.

Lenglet non rientra nei piani del Barça, di nuovo alle prese con un restyling in primis economico. Laporta e soci ridevono alleggerire il monte stipendi per poter poi tesserare i nuovi acquisti e rientrare nei paletti della Liga. Il difensore di Beauvais è in cima alla lista degli esuberi, se non altro perché il suo stipendio raggiunge i 6 milioni di euro netti.

Lenglet rescinde e saluta il Barcellona: chance in Serie A, Napoli più di Milan e Juve

Trovare una squadra disposta a pagare il cartellino di Lenglet non è impresa semplice, ecco perché in casa blaugrana ha già cominciato a farsi largo l’ipotesi risoluzione del contratto, attualmente in scadenza a giugno 2026. La risoluzione sarebbe l’extrema ratio, spiega ‘fichajes.com’, che può diventare realtà a fine agosto, ovvero alla fine di questo mercato estivo.

Rescindendo il contratto, il Barcellona dovrebbe sì tirare fuori dei soldi per la buonuscita, ma al contempo avrebbe un guadagno levandosi di torno l’oneroso stipendio del francese. Su cui vengono dato adesso Siviglia e Napoli, con Milan e Juve al momento non concrete sul classe ’95.