Scambio in Serie A, il Milan chiude un altro colpo

Il Milan non si ferma a Morata e può provare a chiudere un altro colpo: scambio in Serie A, due rossoneri coinvolti

Dopo Morata il Milan non si ferma. Paulo Fonseca aspetta altri rinforzi, almeno tre – uno per reparto – più qualche altra operazione in caso di cessioni.

Pavlovic, con il quale c’è un accordo da 1,6-1,8 milioni a stagione, sarà il rinforzo per la retroguardia rossonera. A centrocampo poi il nome è quello di Fofana: come raccontato da Calciomercato.it, si può chiudere per venti milioni di euro ed anche in questo caso c’è già un accordo di massima con il giocatore. Per l’attacco, invece, dopo Morata in cima alle preferenze rossonere al momento c’è Fullkrug, in uscita dal Borussia Dortmund dove l’arrivo di Guirassy gli toglierà ulteriore spazio.

Ma il possibile tris di colpi non chiuderebbe il mercato del Milan: il nome sul quale si sta lavorando è quello di Lazar Samardzic, centrocampista serbo dell’Udinese, da tempo al centro del mercato. L’estate scorsa è stato a mezzo passo dall’Inter, prima che l’affare saltasse quando il ragazzo aveva già fatto le visite mediche. In inverno è stata la volta di Napoli e Juventus provarci, ma anche in questo caso non se n’è fatto nulla. Ora è il Milan a farsi avanti e lo scambio potrebbe far andare in porto l’operazione.

Calciomercato Milan, scambio per Samardzic: i nomi coinvolti

Per Samardzic è necessario cedere e i sondaggi arabi per Bennacer potrebbero trasformarsi in una importante fonte di guadagno per i rossoneri.

L’Udinese valuta il serbo venti milioni di euro, cifra che il Milan potrebbe però abbassare inserendo qualche contropartita tecnica. L’idea dello scambio potrebbe essere utile da due punti di vista: oltre all’aspetto economico, i rossoneri per poter procedere con l’acquisto del centrocampista serbo hanno la necessità di cedere, come detto, e inserire un giocatore nella trattativa renderebbe tutto più semplice.

I nomi che potrebbero essere proposti dall’Udinese sono quelli di Adli e Pobega. Il primo è dato in uscita e a testimoniarlo c’è anche il fatto che ha ceduto il numero 7 a Morata. Per il centrocampista italiano, invece, si potrebbe sfruttare l’interesse della stessa Udinese nei suoi confronti, provando ad imbastire una trattativa congiunta. Una pista da seguire dunque con lo scambio che potrebbe aprire la porta del Milan a Samardzic.