Juventus, addio in Serie A: si scatena l’asta

La Juventus procede a una lunga serie di cessioni, passaggio in Serie A di un giocatore bianconero: asta in vista

E’ stata fin qui una Juventus molto attiva sul mercato, ma c’è ancora tanto da fare per Cristiano Giuntoli. Il direttore tecnico bianconero ha già effettuato un numero elevato di operazioni in entrata e in uscita, ma il restyling della Juventus deve proseguire, per accontentare le richieste di Thiago Motta e rinnovare la rosa, per puntare a grandi traguardi.

Via i giocatori fuori dal progetto, spazio in rosa a forze nuove, tante cessioni per cercare di racimolare le risorse per affari in entrata. Gli incassi che Giuntoli sta cercando di ottenere andranno a comporre un vero e proprio tesoretto per altri innesti fondamentali. In difesa, con l’addio di Huijsen si potrà dare l’assalto a Todibo, ma non soltanto in retroguardia la Juventus si sta muovendo.

A centrocampo, sono già arrivati Douglas Luiz e Khephren Thuram, ma il reparto andrà ulteriormente stravolto e l’opera di rinnovamento non si fermerà. Per fare spazio, potrebbe esserci anche la partenza di Fabio Miretti, nonostante il giocatore abbia appena rinnovato il contratto. Sul ‘Corriere dello Sport’, si riferisce dell’interessamento del Como, squadra attivissima e che ha l’ambizione di essere una neopromossa d’assalto. Sul giocatore, però, ci sono anche Parma e Monza, il che potrebbe dare luogo a un’asta che farebbe il gioco dei bianconeri.