Addio Napoli per la Premier: colpa anche della Juventus

Il Napoli deve arrendersi: il colpo di mercato è destinato a sfumare ed un ruolo lo ha giocato anche la Juventus

Il Napoli aspetta altri rinforzi. Antonio Conte ha chiarito che c’è la necessità di rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione e De Laurentiis e Manna lo vogliono accontentare.

Fondamentale però sarà il capitolo cessioni: Osimhen è l’addio eccellente che finanzierà il mercato azzurro, con Lukaku che lo rimpiazzerà, ma non ci sarà soltanto il nigeriano a lasciare i partenopei. La difesa è il reparto che sarà maggiormente ritoccato, con gli arrivi già chiusi di Buongiorno, Marin e Spinazzola che non chiudono i giochi.

In bilico ci sono anche Ostigaard, Natan e Juan Jesus, che potrebbero aprire le porte ad un nuovo acquisto (Hermoso). Occhio però anche all’attacco, e non soltanto per Lukaku. Il reparto offensivo potrebbe essere ritoccato con un calciatore che possa disimpegnarsi al meglio nello schema di gioco di Conte e in questo senso nelle ultime settimane si è fatto il nome anche di Dejan Kulusevski, ex Juventus, che il tecnico salentino ha avuto modo di allenare nella sua esperienza al Tottenham. Per lo svedese però la strada si fa sempre più complicata e a rendere meno agevole le cose potrebbe essere anche un inserimento a sorpresa, complice proprio i bianconeri.

Calciomercato Napoli, interesse per Kulusevski: irrompe l’Aston Villa

Kulusevski obiettivo di mercato del Napoli, ma non solo. Stando a quanto riportato da ‘Football Transfers’, infatti, l’Aston Villa avrebbe messo gli occhi sull’attaccante svedese e sarebbe pronto a far partire l’assalto.

I Villans hanno incassato molto nella prima parte di mercato, anche i soldi di Douglas Luiz andato alla Juventus, e ora Emery vuole costruire una squadra in grado di ben figurare anche in Premier League. Kulusevski è uno dei perni della squadra di Postecoglou, ma gli Spurs hanno intenzione di innovare il proprio reparto offensivo e trattano Pedro Neto con il Wolverhampton e Eberechi Eze con Crystal Palace. Un doppio arrivo che potrebbe chiudere lo spazio per l’ex Parma che potrebbe così finire sul mercato.

In quel caso l’Aston Villa, che intanto sta lavorando alla cessione di Moussa Diaby all’Al-Ittihad, potrebbe farsi avanti. Da verificare la valutazione dei giocatore, non certo bassa, con il Napoli che – pur volendo – avrebbe poche possibilità di competere a livello economico con il club inglese che, a suo vantaggio, ha anche la partecipazione alla Champions.