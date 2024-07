Addio alla Juventus, l’offerta che fa chiudere l’affare Chiesa

Federico Chiesa è in uscita dalla Juventus: arriva l’offerta al calciatore che può portarlo lontano da Torino

È tra i calciatori destinati a lasciare Torino entro la fine del calciomercato. Tra Federico Chiesa e la Juventus è quasi giunto il momento dei saluti. Niente rinnovo per l’attaccante bianconero, che ha il contratto in scadenza nel 2025, ed allora si va verso la separazione.

Thiago Motta non si è sbilanciato nel corso della conferenza di presentazione sul futuro del 26enne, limitandosi a dire che è un calciatore forte come tutti quelli che sono attualmente alla Juventus, ma nei suoi piani non c’è spazio per l’ex Fiorentina. Come raccontato da Calciomercato.it, c’è la Roma sulle tracce di Chiesa, con alcuni intermediari che ragionano su un possibile trasferimento al Napoli. I giallorossi sono pronti ad acquistarlo soltanto a condizioni favorevoli e non certo per una cifra intorno ai trenta milioni di euro.

Fretta il calciatore non ne ha, al contrario della Juventus che vorrebbe chiudere la questione prima possibile, anche perché più passa il tempo e più il prezzo è destinato a scendere. In tutto questo non si sono ancora palesati in maniera concreta gli interesse dall’estero che pure esistono per il calciatore. Interessi che potrebbero tramutarsi in un’offerta.

Calciomercato Juventus, l’offerta inglese per Chiesa

È dall’Inghilterra che sarebbe in arrivo una proposta importante per Federico Chiesa. A parlarne è ‘caughtoffside.com’ che ricorda il gradimento del Tottenham per il calciatore. Un gradimento non certo nuovo e che va avanti da anni, ma che ora potrebbe concretizzarsi con una proposta ufficiale.

In particolare si parla di una proposta con un ingaggio da sei milioni di euro a stagione per provare a convincere l’esterno ad accettare il trasferimento in Premier League. Un’idea che non dispiace al calciatore che però ha anche un altro desiderio: disputare la prossima Champions League. Non lo farebbe accettando l’offerta proveniente dagli Spurs, così come non giocherebbe la principale competizione europea andando alla Roma.

Entrambe le squadre parteciperanno, infatti, alla prossima Europa League ed allora per Chiesa potrebbe essere il caso di aspettare ancora. Del resto, come abbiamo più volte raccontato, il calciatore non ha nessuna fretta di definire il proprio futuro, consapevole di poter aspettare l’offerta giusta per lasciare la Juventus. Potrebbe essere quella del Tottenham che è pronto a rompere gli indugi.