Verdetto definitivo: l’ultima conferma su Soule

Matias Soulè ormai a un passo dall’addio alla Juventus: il verdetto sul giocatore argentino, decisione presa che cambia tutto

Ci sono sempre molteplici motivi di interesse attorno al mercato della Juventus, in entrata e in uscita. Uno dei nomi più caldi del momento è senza dubbio quello di Matias Soulè, che appare vicino all’addio.

Soulè è stato convocato dalla Juve per il ritiro in Germania, ma potrebbe ugualmente lasciare presto la squadra. Su Calciomercato.it, vi abbiamo raccontato dettagli e cifre del possibile passaggio alla Roma di Soulè. Affare che potrebbe concretizzarsi all’inizio della prossima settimana e sul quale vi terremo aggiornati.

Se si tratta di un colpo che potrebbe far comodo anche alla Juventus dal punto di vista di un incasso importante, i tifosi bianconeri votano già l’addio di Soulè come un grosso rimpianto per il prossimo futuro. Tra i giovani della Juventus già ceduti o in uscita, sarebbe sicuramente lui quello che avrebbero tenuto più volentieri, votato in questo senso dal 76,8% dei partecipanti al nostro sondaggio su ‘X’, una maggioranza bulgara. Molti meno voti per i vari Huijsen, Barrenechea e Iling-Junior.