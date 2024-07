Milan in pole, Inter e Juve inseguono: il nuovo duello parla francese

Stando alle ultime indiscrezioni, anche Inter e Juventus si sarebbero aggiunte alla corsa per il centrocampista. Ecco cosa sta succedendo

Preannunciati dal colpo Cabal che la Juventus ha sostanzialmente soffiato all’Inter, gli incroci di mercato tra le big di Serie A potrebbero vivere un passaggio cruciale nel corso delle prossime settimane. Anche Inter e Milan, infatti, sono alla ricerca degli innesti giusti con cui puntellare i rispettivi organici e provare ad aumentare il ventaglio di alternative a disposizione di Simone Inzaghi e Fonseca.

L’evolvere della situazione legata ad Hermoso – un rebus ancora tutto da sciogliere – ne è una testimonianza tangibile. I terreni di scontro, però, potrebbero non essere finiti. Stando a quanto evidenziato da Le10Sport, infatti, anche i nerazzurri e i bianconeri si sarebbero aggiunti nella lista dei pretendenti a Youssouf Fofana, centrocampista del Monaco per il quale il Milan ha comunque accumulato un notevole vantaggio. Per la Juventus, in realtà, non si tratta di un profilo nuovo. Prima di sferrare l’assalto convinto a Khephren Thuram, il club bianconero aveva effettuato dei sondaggi esplorativi anche per il classe ’99, pur non affondando il colpo.

Dalla Francia, non solo il Milan: anche Inter e Juve sulle tracce di Fofana

Nel corso delle ultime settimane, però, il Milan ha accumulato un notevole vantaggio. Sebbene non abbiano ancora chiuso la trattativa con il club monegasco, i rossoneri sono riusciti ad intavolare una bozza d’accordo con Fofana a circa tre milioni di euro a netti a stagione.

A far pendere l’ago della bilancia in una direzione piuttosto che nell’altra, però, sarà il lavoro che sarà fatto sulla valutazione del calciatore. A tal proposito c’è ancora distanza tra la richiesta del Monaco e la proposta di un Milan che sta lavorando con molta attenzione sulla situazione per regalare a Fonseca il centrocampista francese. Pur non essendo ancora entrata nel suo rettilineo d’arrivo, la trattativa Fofana-Milan sta comunque proseguendo senza particolari intoppi. A tal proposito non è escluso che nel week end possano esserci ulteriori novità a riguardo. Eventuali inserimenti di Inter e Juventus, allo stato attuale della situazione, sarebbero da derubricare a semplici interessamenti. Il Milan è abbondantemente in pole position nella corsa a Fofana.