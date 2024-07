Inserimento a sorpresa, così la Juventus rischia di perdere Koopmeiners

Teun Koopmeiners è da tempo un pallino della Juventus, ma l’inserimento a sorpresa rischia di beffare i bianconeri

È il pallino di Cristiano Giuntoli che lo segue fin dai tempi del Napoli. Teun Koopmeiners è in cima alle preferenze della Juventus alla voce possibili acquisti, anche se l’affare si sta rivelando molto ostico.

Sembrava potesse andare diversamente, considerato che – come raccontato da Calciomercato.it – l’olandese ha da tempo un accordo con il club bianconero ed è pronto a trasferirsi a Torino. C’è però da considerare la posizione dell’Atalanta che non è cambiata rispetto a qualche settimana fa: per prendersi Koopmeiners servono almeno sessanta milioni di euro e non è detto che bastino.

Anche perché, al netto che le dichiarazioni nel mercato sono da prendere con le pinze, nei giorni scorsi è arrivato il no di Luca Percassi alla cessione del 26enne: “Si tratta di un giocatore fondamentale per noi – le sue dichiarazioni – , la sua cessione non è mai stata nei piani dell’Atalanta”. Ora a complicare le cose per la Juventus c’è anche l’inserimento di una rivale che è pronto a provare a soffiare Koopmeiners ai bianconeri: il Napoli.

Calciomercato Juventus, il Napoli prova lo scippo Koopmeiners

Antonio Conte aspetta rinforzi importanti per innalzare il valore della squadra, con il Napoli che deve cedere Osimhen per accontentare il tecnico con Lukaku e prendere magari un calciatore che possa dare qualità in mezzo al campo.

Koopmeiners sarebbe il profilo perfetto e, dopo averlo a lungo trattato lo scorso anno, quando De Laurentiis dovette arrendersi al no bergamasco, starebbe riprovandoci ora. A riferirlo è Luca Cerchione che spiega su X che “il Napoli sta provando ad inserirsi tra Atalanta e Juventus per Koopmeiners, dopo che i bergamaschi, un anno fa, avevano rifiutato gli oltre 50 milioni di euro offerti dai partenopei per il centrocampista”.

Un tentativo quello partenopeo di inserirsi tra la Juventus e il centrocampista olandese che sembra difficile possa dare frutti, considerato l’accordo che c’è da tempo con i bianconeri e il fatto che a Napoli il calciatore dovrebbe ‘accontentarsi’ di un anno senza Champions League. Manna però vuole provarci per accontentare il proprio allenatore: la qualità e i gol di Koopmeiners sono proprio quello che servono per provare a pensare allo scudetto. In azzurro, come alla Juventus.