Koopmeiners, doccia gelata per la Juventus: annuncio ufficiale

La Juventus deve rinfoderare i sogni di gloria su Koopmeiners: annuncio ufficiale sull’olandese, bianconeri beffati

Dopo i primi tre acquisti – Douglas Luiz, Di Gregorio, Khephren Thuram – la Juventus si stava preparando all’assalto per quello successivo. Forte dell’accordo con l’agente di Koopmeiners e del gradimento del giocatore, come raccontato da tempo da Calciomercato.it, Giuntoli stava cercando di racimolare tramite vari incastri e cessioni il tesoretto per andare nuovamente a caccia del colpaccio dall’Atalanta. Ma i bianconeri dovranno verosimilmente guardare altrove.

E’ arrivato infatti l’annuncio dirompente, in conferenza stampa, da parte di Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, che ha ufficialmente tolto dal mercato lo stesso Koopmeiners. “Si tratta di un giocatore fondamentale per noi, la sua cessione non è mai stata nei piani della società”, ha spiegato, esprimendo frasi difficili da equivocare. L’Atalanta dunque vuole ripartire da lui e mortifica le ambizioni di altri club, Juventus in testa, che avevano pensato a lui. Per completare una mediana da scudetto, dunque, il club bianconero dovrà adesso mettere nel mirino un altro obiettivo.