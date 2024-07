Giallo Milan: incassano 22 milioni solo nel 2025

Non è ancora tutto del Milan, cambia la formula dell’accordo: il club rossonero incasserà i 22 milioni dell’operazione nel 2025

Il Milan dopo Morata cerca un altro attaccante, con Fullkrug che resta in cima ai desideri della dirigenza rossonera per completare il reparto offensivo.

A proposito di attacco, nelle scorse settimane il ‘Diavolo’ ha definito la permanenza di Charles De Ketelaere all’Atalanta dopo il prestito con diritto di riscatto dell’ultima stagione. L’operazione però non è a titolo definitivo, tanto che sul sito ufficiale della Lega l’affare risulta a titolo temporaneo. Giallo di mercato? Propriamente no perché le due società hanno convenuto di posticipare il tutto al prossimo anno. De Ketelaere sarà quindi interamente un giocatore dell’Atalanta nel 2025, al verificarsi comunque di condizioni facili e certe per l’obbligo di riscatto. Il Milan e il club orobico hanno cambiato le condizioni per motivi di tempistica e di bilancio, con la dirigenza di Via Aldo Rossi che incasserà i 22 milioni di euro pattuiti nell’accordo con l’Atalanta al primo punto o alla prima presenza di De Ketelaere in campionato dopo la finestra del mercato invernale, quindi a partire dal primo febbraio.

Nessuno giallo o colpo di scena, ma comunque una situazione curiosa che ha visto coinvolte Milan e Atalanta nella trattativa per la permanenza dell’attaccante belga in quel di Bergamo. De Ketelaere, che ha sottoscritto un contratto fino al giugno 2027 con la formazione orobica, la scorsa stagione ha collezionato 50 presenze in tutte le competizioni alla corte di Gasperini segnando 14 reti e mettendo a referto 11 assist.