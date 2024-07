Le Fée: “Dal mito Iniesta alle richieste di De Rossi, vi racconto i primi giorni di Roma” | VIDEO CM.IT

Enzo Le Fée, al termine dell’amichevole con il Latina, ha parlato delle sue prime sensazioni con la Roma, le richieste di De Rossi e il suo mito

Enzo Le Fée è al momento il fiore all’occhiello di un mercato che per la Roma, in realtà, ha visto solo tre volti nuovi. Ma la spesa per acquistarlo dal Rennes è stata importante, 23 milioni di euro. Contro il Latina a Trigoria, il francese ha agito da regista, anche se difficilmente sarà quello il suo ruolo.

Di certo è stato interessante vederlo all’opera e trovare pure il suo primo gol con un bell’esterno destro. Anche se c’è la sensazione che debba lavorare parecchio per diventare la mezzala che cerca De Rossi. È qui per questo. Al termine della vittoria per 6-1 contro i pontini nel primo test estivo, Le Fée si è fermato con i cronisti per la sua prima intervista: “Le sensazioni sono molto buone, fa molto caldo quindi dobbiamo abituarci e adattarci, però sono stato accolto bene da tutti, dalla squadra e dallo staff. Sono contento di essere qui e spero di fare una bella stagione. Il mio ruolo? Mi sento a mio agio in campo, inizio a conoscere i miei compagni, con il tempo man mano che la preparazione andrà avanti li conoscerò sempre meglio e potrò mettere a disposizione le mie qualità per i compagni e per la squadra”.

Le Fée: “Sorpreso dalla chiamata della Roma. Ecco cosa mi chiede De Rossi”

Sulle richieste di De Rossi: “Mi chiede di toccare molto la palla, di fare da legame tra i difensori e i centrocampisti, di giocare in avanti. Tutte cose che mi piace fare. Fisicamente non sono ancora al 100%, ma sono sicuro che man mano che la forma migliorerà, quando sarò al top della condizione potrò fare questo ancora meglio”.

Poi Le Fée parla anche del suo mito, decisamente non uno a caso: “Ho sempre detto che Iniesta è il giocatore dal quale prendo più ispirazione, perché è stato il migliore in quel ruolo”. Infine il classe 2000 ha raccontato la chiamata della Roma: “È stata una sorpresa per me anche perché arrivo da quella che non è stata la mia migliore stagione, ho avuto due infortuni che mi hanno impedito di giocare e di esprimermi al meglio. È una sfida che volevo cogliere, volevo lasciare la Francia per provare nuove esperienze. Addirittura ho avuto la possibilità di venire alla Roma e sono molto felice. Voglio dimostrare quello di cui sono capace”.