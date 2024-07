Roma, primo test e 6-1 al Latina: in gol Le Fée. Riunione tra De Rossi e la dirigenza

La Roma è scesa in campo per il primo test, prima del fischio d’inizio il colloquio tra la dirigenza. In mostra il nuovo acquisto Le Fée

DA TRIGORIA – La Roma apre la stagione delle amichevoli. A Trigoria l’esordio estivo (a porte aperte solo per i giornalisti) dei giallorossi è stato contro il Latina, quasi una classica della pre-season, davanti agli occhi attenti di Lina Souloukou e il ds Florent Ghisolfi, che prima della partita hanno svolto una riunione con De Rossi e i Friedkin, Ryan e il fratello Corbin.

Il primo test ha sempre significati relativi a livello di risultato, ma di certo fornisce indicazioni o impressioni preliminari. Sangaré e Le Fée gli unici due acquisti in campo, dal momento che Mathew Ryan è appena arrivato. E due assenti come Tammy Abraham – al centro delle voci di mercato in chiave Milan, per un problema al muscolo obliquo addominale destro. In via precauzionale l’inglese ha effettuato terapia specifica e si sottoporrà a indagini radiologiche. Out anche Bove in via precauzionale per un lieve affaticamento muscolare. Due formazioni diverse tra primo e secondo tempo per la Roma: Boer; Sangaré, Smalling, Ndicka, Angelino; Pisilli, Le Fée, Baldanzi; Joao Costa, Dybala (che domani partirà per l’Argentina, destinazione matrimonio’), Solbakken.

Roma-Latina 6-1, test ed esperimenti per De Rossi: cosa è successo

Il francese ex Rennes ha agito da vertice basso, deve trovare la giusta posizione e dimensione in questa squadra, in primis a livello di ruolo. Il classe 2000 ha trovato anche il gol al 43′, il poker che ha chiuso il primo tempo con un bell’esterno. Le altre marcature giallorosse sono state firmate da Dybala su rigore (29′), Solbakken (30′) anche lui dagli 11 metri dopo aver subito il fallo e Pisilli con una bella giocata (40′).

In apertura il vantaggio del Latina con l’ex primavera di Lazio e Milan Luan Capanni (21′) con un bel destro sotto la traversa. Al 7′ c’era stato anche un gol annullato per offside a Joao Costa. E poi una lunga serie di pali: Baldanzi (due), Smalling e Dybala. Nella ripresa De Rossi insierisce praticamente tutta la Primavera: Svilar; Feola, Golic, Plaia, Reale; Levak, Darboe, Graziani; Almaviva, Sugamele, Cherubini. Al 64′ la rete del 5-1 la firma di Leonardo Graziani, che poi sigla anche il sesto gol all’83’. Discrete indicazioni dai nuovi, Le Fée ha qualità ma deve ancora migliorare atleticamente e fisicamente, probabilmente non è lui il ‘box-to-box’ che serve a De Rossi. Il giovanissimo Buba Sangaré invece propositivo in fase offensiva, ma ingenuo in quella difensiva: il gol del Latina arriva proprio dopo essere stato superato da Ercolano.