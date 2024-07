Juventus interessata a Robin Hack: come stanno le cose | CM.IT

In Germania parlano di un interesse della Juve per l’esterno tedesco Hack, mesi fa trattato dalla Fiorentina- Le ultime di Calciomercato.it

Con Chiesa e Soule in uscita, sul mercato la Juventus è a caccia soprattutto di esterni per il 4-2-3-1 di Thiago Motta, la cui presentazione avverrà oggi alle 14. Un ‘pallino’ di Giuntoli è senza dubbio Jadon Sancho, con l’offerta di prestito che è stata però respinta dal Manchester United. I ‘Red Devils’ hanno sparato altissimo, chiedendo in buona sostanza la bellezza di 70 milioni. Nelle ultime ore la ‘Bild’ ha poi accostato ai bianconeri il nome di Hack del Borussia M’Gladbach.

La stessa fonte ha parlato di una richiesta di informazioni da parte della Juve per l’ala di piede destro che sa districarsi bene sulla fascia sinistra e che può agire pure da trequartista. Come appurato da Calciomercato.it, il profilo del 25enne tedesco è stato proposto dai suoi agenti a Giuntoli e soci.

Vediamo se la Juve approfondirà oppure no il discorso per Hack, nella primavera scorsa obiettivo concreto della Fiorentina e oggi – qui in Italia – nel mirino soprattutto del Bologna. Al momento, però, la destinazione più probabile per il classe ’98 rimane lo Stoccarda, quindi la permanenza in Bundesliga dove ha disputato 62 partite e siglato 11 gol. È la società che finora ha mosso passi più concreti per il cartellino del numero 25, la cui valutazione oscilla tra i 7 e 10 milioni.

Juventus, proposto Hack: 13 gol nella prima e forse anche unica stagione al Borussia

Hack è cresciuto nelle giovanili dell’Hoffenheim, con il quale ha esordito in Bundesliga nella stagione 2017/2018. Nell’estate 2019 è stato ceduto al Norimberga per circa 500mila euro, andando via due anni più tardi per spostarsi all’Arminia Bielefeld.

Nel 2023 il trasloco al Borussia M’Gladbach, al quale è contrattualmente legato fino al 2027, per poco più di 1 milione. La prima e forse unica stagione con la maglia bianconeroverde è stata più che positiva, con 13 gol realizzati tra campionato e coppa nazionale, oltre a 3 assist.