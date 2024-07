Il sogno della Juve criptico sul suo futuro: “Non ci sono garanzie”

Al centro di molte voci di mercato, uno degli obiettivi della Juventus è uscito allo scoperto con un annuncio tutt’altro che banale. Le ultimissime

In una sessione estiva di calciomercato piuttosto elettrizzante per la Juventus, Cristiano Giuntoli ha praticamente definito un’altra operazione, mettendo la freccia per Cabal e superando l’Inter da tempo sul calciatore. Il restyling della ‘Vecchia Signora’, però, non è destinato ad esaurirsi.

In attesa di nuovi sviluppi sulle uscite, il football director bianconero continua a mordere il freno per Teun Koopmeiners. Il jolly dell’Atalanta è da tempo l’obiettivo numero uno della Juventus che, però, per affondare il colpo con gli orobici ha bisogno di liquidità importanti. Ecco perché Giuntoli osserva con molta attenzione l’evolvere della situazione legata a Soulé e a Chiesa, il cui futuro è un rebus ancora tutto da sciogliere. Chiamato a puntellare la batteria delle ali offensive con almeno un innesto, Giuntoli ha già da tempo scandagliato il terreno alla ricerca della situazione propizia con cui poter far saltare il banco. A tal proposito uno dei profili monitorati con più attenzione è quello di Karim Adeyemi, per il quale il Borussia Dortmund, però, non ha alcuna intenzione di fare sconti.

Calciomercato, Adeyemi allo scoperto: “Io alla Juventus? Non posso dire nulla al riguardo”

Ad ogni modo, intervistato ai microfoni di Ruhr Nachrichten al termine dell’amichevole che il Borussia Dortmund ha disputato contro una squadra di terza divisione, Adeyemi ha comunque preferito glissare sul suo futuro.

A chi gli ha chiesto novità in merito alle voci riguardanti un possibile approdo alla Juve, il funambolico esterno offensivo ha risposto: “Non posso nulla al riguardo. Indosso la maglia del Borussia Dortmund e sono anche molto felice di farlo”. Continuando l’intervista, però Adeyemi ha poi aggiunto: “Non ci sono garanzie nelle vita“. Servirà un’offerta importante alla Juve per riuscire ad imbastire la trattativa con i gialloneri. Staremo a vedere cosa succederà.