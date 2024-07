Giuntoli non si ferma a Cabal: ma Bremer a rischio per il prossimo colpo Juve

La Juventus scatenata sul mercato e pronta ad annunciare anche Cabal. Per i prossimi colpi, però, la ‘Vecchia Signora’ potrebbe sacrificare uno dei suoi big

La Juventus non si ferma e si è assicurata anche Juan Cabal dal Verona, strappandolo alla concorrenza dell’Inter nel Derby d’Italia sul mercato contro i rivali nerazzurri.

Il giovane difensore colombiano è sbarcato questa mattina alla Continassa per le rituali visite mediche, prima della firma sul contratto pluriennale con la ‘Vecchia Signora’. Blitz di Giuntoli mercoledì che si è assicurato Cabal nel duello con l’Inter, consegnando un rinforzo duttile e di prospettiva nel reparto arretrato a Thiago Motta. Il sudamericano classe 2001 non può però bastare per completare la difesa del nuovo allenatore bianconero, con Giuntoli che continua il pressing con il Nizza per Todibo visto che nelle scorse settimane è sfumato l’obiettivo Calafiori. Il nazionale italiano del Bologna è promesso sposo dell’Arsenal, anche se i londinesi non hanno ancora finalizzato l’acquisto considerando le onerose richieste della compagine emiliana.

Calciomercato Juventus, adesso l’assalto a Todibo: Bremer possibile sacrificato

Calafiori era una delle priorità di Thiago Motta e aveva spinto per ritrovarlo anche alla Continassa. La Juve così ha dovuto virare su altri profili e dopo Cabal adesso punta a trovare l’incastro giusto con il Nizza per Todibo.

Il difensore ex Barcellona aspetta i bianconeri, rifiutando la proposta del West Ham in Premier League. Giuntoli prima dell’assalto decisivo deve monetizzare e punta a una formula che preveda il prestito con diritto o obbligo di riscatto per portare il francese sotto la Mole. Todibo è valutato circa 35 milioni e senza il via libera del Nizza la Juventus potrebbe essere costretta a mettere sul mercato Bremer per finanziare nuovi rinforzi nel settore difensivo e in generale nella rosa bianconera. Il brasiliano ex Torino è un pilastro della formazione di Thiago Motta, ma se arrivassero offerte superiori ai 60 milioni di euro la dirigenza della ‘Vecchia Signora’ le prenderebbe in considerazione. Da non scartare inoltre una possibile permanenza del baby Huijsen, anche se l’olandese con passaporto spagnolo resta in uscita dalla Continassa.

Giuntoli comunque vuole scongiurare un eventuale sacrificio di Bremer e cercherà comunque di incassare attraverso le cessioni dei tanti esuberi che non fanno parte del nuovo progetto della Juve con Thiago Motta in panchina.