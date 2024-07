Giuntoli ha un problema da risolvere: mercato bloccato per la Juve

Per Cristiano Giuntoli il compito più complicato è quello delle cessioni, partendo da Soulé: per la Juventus diversi calciatori da piazzare

Al fianco di Thiago Motta in conferenza stampa, Cristiano Giuntoli è stato chiaro sul capitolo cessioni per la Juventus. Nessun calciatore è fuori rosa, tutti fanno parte del gruppo fin quando saranno calciatori bianconeri.

Una frase per mettere a tacere tutte le indiscrezioni su possibili giocatori esclusi dai piani del nuovo allenatore. In realtà però che ci siano dei giocatori in esubero nella rosa a disposizione di Thiago Motta è evidente, con alcuni calciatori che non fanno parte del nuovo progetto tecnico ed altri che avrebbero poco spazio in squadra.

I nomi più eclatanti portano a Federico Chiesa e Matias Soulé. Per il primo c’è la Roma da tempo sulle sue tracce, la stessa società interessata anche al giovane attaccante argentino. Il 21enne, reduce dal prestito al Frosinone, piace anche in Premier League con l’interesse di Leicester e West Ham, come raccontato da Calciomercato.it.

Juventus, cessioni difficili: “Si fatica a piazzarli”

Il problema è rappresentato dal prezzo fissato dalla Juventus: 35 milioni di euro per la cessione di Soulé, cifra che finora nessuno dei club interessati si è detto disposto a sborsare.

Anche su questo si è concentrata l’analisi delle cessioni bianconere fatte su X dal giornalista Mirko Nicolino: “Nel piano di uscite prospettato alla proprietà Juventus, Giuntoli ha indicato alla voce Soulé minimo 35 milioni di euro. Le prospettive attuali sono inferiori, ma non solo per la cessione dell’argentino. Ci sono altri nomi che si fatica a piazzare. Vediamo come va a finire…”

Insomma, sembrerebbe esserci una problematica sul fronte cessioni per la Juve, con le valutazioni fatte dal club che non trovano riscontro tra i club interessati. Un gap tra domanda e offerta che sta complicando la missione di Cristiano Giuntoli che deve sfoltire la rosa prima di poter procedere con ulteriori acquisti.

C’è Koopmeiners in cima alle preferenze juventine, nonostante la valutazione di sessanta milioni fatta dall’Atalanta e le recenti dichiarazioni di Percassi che sembrano escludere una cessione del centrocampista olandese. La Juventus non si arrende, anche se serve vendere: da Soulé a Rugani (che piace al Bologna), c’è un tesoretto da mettere su. Serve però il prezzo giusto.