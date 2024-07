Futuro Soulé, Motta risponde alla domanda di CM.IT: “Ecco cosa vi posso dire”

Nella conferenza stampa di presentazione Thiago Motta ha risposto alla domanda di Calciomercato.it su Matias Soulé

Giornata di presentazione ufficiale per Thiago Motta. Il nuovo tecnico della Juventus ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa con al fianco Cristiano Giuntoli.

Tanti ovviamente i temi toccati, tra i quali immancabili riferimenti al calciomercato, argomento copertina di questo momento. Tra i nomi ai quali è stato chiesto un parere c’è anche Matias Soulé, tornato dal prestito dal Frosinone, ma al centro delle indiscrezioni di mercato con l’interesse della Roma e del Leicester.

Proprio l’argentino è protagonista della domanda fatta dall’inviato di Calciomercato.it a Thiago Motta: “Soulé si sta allenando molto bene, come ha detto il direttore fa parte del gruppo e adesso è un giocatore della Juventus – le dichiarazioni dell’allenatore bianconero – . In questo momento vi posso dire solamente che si sta allenando molto bene”.

Calciomercato Juventus, le ultime su Soulé

Come raccontato dalla nostra redazione, Soulé è al centro di un interesse di diverse squadre: piace in Premier League, soprattutto al Leicester, ma è nel mirino della Roma con De Rossi che lo vorrebbe a tutti i costi e il calciatore che gradisce la destinazione capitolina.

Per lui la Juventus vorrebbe una cifra intorno ai 35 milioni di euro, ma al momento nessuna delle società che ha mostrato interesse per il 21enne di Mar de La Plata è disposta ad arrivare a pagare tale somma. Intanto si registra la risposta di Thiago Motta che si limita ad un apprezzamento al modo in cui il giovane argentino si sta allenando in questi primi giorni di preparazione.