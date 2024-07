Dalla Juve al Milan: anche l’Inter è beffata

Le ultime sul futuro del calciatore, che può trasferirsi a Milano per vestire la maglia rossonera del Diavolo di Paulo Fonseca

In giornata è arrivato l’annuncio ufficiale dalla separazione alla Juventus. Adrien Rabiot, che ha visto scadere il proprio accordo con i bianconeri, lo scorso 30 giugno, non continuerà l’avventura calcistica a Torino.

E’ stato Cristiano Giuntoli, nel corso della conferenza stampa di presentazione di Thiago Motta, a confermarlo: “Volevo ringraziarlo, il 30 giugno gli è scaduto il contratto. Gli vogliamo augurare tutti un felice futuro professionale e non solo”. Parole che chiudono definitivamente la storia d’amore di Rabiot con la Juventus. Quella del dirigente bianconero è stata una precisazione dovuta visto che la Vecchia Signora, nonostante il contratto scaduto, coltivava la speranza di un sì del giocatore dopo gli Europei. La scelta di Rabiot è stata però un’altra.

Nei prossimi giorni capiremo dove giocherà il centrocampista francese. L’ex Psg a parametro zero, chiaramente, fa gola a diverse squadre. Difficile, ma non impossibile, che Rabiot continui ad essere protagonista della Serie A. In questi giorni il suo nome è stato accostato soprattutto alle milanesi. Così scommettere sul suo approdo al Milan potrebbe essere una buona idea: come riporta Agipronews, le maggiori agenzie quotano il passaggio al Diavolo di Rabiot a 4. Pagherebbe di più (quindi è meno probabile) l’approdo ai cugini dell’Inter, a 4,5 e 5. I bookmakers non escludono nemmeno la possibilità Roma. I giallorossi, d’altronde, negli ultimi anni hanno dimostrato di essere pronti a fare colpi del genere. Basti pensare a Paulo Dybala, ma anche a Romelu Lukaku arrivato la scorsa estate.

Calciomercato Juventus: Rabiot tra Italia ed estero

Va detto, però, che in questo momento è più facile immaginare Rabiot all’estero. E’ vero che il Milan ha avuto dei contatti con l’entourage del centrocampista.

Sia Moncada che Ibrahimovic hanno alzato la cornetta per convincere il giocatore. In passato anche Beppe Marotta ha mosso dei passi concreti per l’ormai ex Juve.

Il desiderio di Rabiot, però, sembra essere quello di volare in Spagna per indossare la maglia dei campioni d’Europa in carica, del Real Madrid. Attenzione, però, anche alla Premier League, con il Liverpool tra mete più probabili. Le richieste di Rabiot non sono certo basse – spera di strappare uno stipendio da almeno 8 milioni di euro netti a stagione – ma sia i Blancos che i club inglesi sino certamente capaci di accontentarlo. Pochi giorni e sapremo quale sarà la verità.