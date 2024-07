Chiesa oltre lo scambio con Raspadori: la Juve ha trovato un altro acquirente

Giuntoli è un grande estimatore di Raspadori e, al contempo, sta cercando una sistemazione per Chiesa. Ecco come stanno le cose

Una delle notizie più importanti di calciomercato di queste ore è quella che vedrebbe la Juventus intenzionata a proporre al Napoli uno scambio a dir poco clamoroso: Federico Chiesa per Giacomo Raspadori, ‘pallino’ del Footbal director bianconero Cristiano Giuntoli.

Fu lui infatti a portarlo in azzurro nell’estate 2022 per circa 35 milioni di euro, con l’ex Sassuolo che si rivelò poi molto prezioso nella trionfale cavalcata Scudetto dell’allora squadra di Luciano Spalletti. Con Conte potrebbe trovare ulteriori difficoltà di collocazione, così in molti danno possibile una sua cessione in questa sessione estiva,

Giuntoli è un suo grande estimatore e alla Juventus farebbe molto comodo una seconda punta con le sue caratteristiche. Lo scambio con Chiesa, tuttavia, appare decisamente complicato, per non dire impossibile. Secondo il giornalista di fede juventina Mirko Nicolino, al momento “Non risulta un interesse concreto della Juventus per Raspadori“.

Non ci sono nemmeno i margini per un do ut des col Napoli: “No a scambi per Chiesa – precisa Nicolino – la posizione del club bianconero ad oggi è: 30 milioni cash, anche con eventuale formula dilazionata”. Per Chiesa si è mossa la Roma, in Italia la destinazione preferita del classe ’97 figlio d’arte, ma potrebbe muoversi a breve anche lo stesso Napoli. Conte lo apprezza molto, mentre il Ds azzurro Manna è piuttosto titubante, forse perché conosce meglio limiti e difetti dell’esterno avendoci avuto a che fare nel corso dell’avventura a Torino.

Juventus, non solo Roma e Napoli: ipotesi Premier League per Chiesa

Va detto che Chiesa gradirebbe, o probabilmente preferirebbe un trasferimento all’estero. Bayern Monaco a parte, occhio alla Premier League dove il 7 bianconero vanta più di una possibile pretendente al suo cartellino, acquistabile in realtà anche per 22/25 milioni di euro.

Tra i potenziali acquirenti inglesi viene dato pure il Tottenham, che in questi anni ha speso fior di milioni nella nostra Serie A. Attorno agli ‘Spurs’ gravita ancora Fabio Paratici, colui il quale lo portò alla Juventus nell’estate 2020. L’ex dirigente della Juventus potrebbe quindi ‘caldeggiare’ l’acquisto di Chiesa alla dirigenza londinese.