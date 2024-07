Morata subito bocciato: “Il Milan con lui non è da scudetto”

Morata presto sarà un nuovo attaccante del Milan: l’arrivo del campione d’Europa spagnolo non convince però tutti in casa rossonera

Alvaro Morata sarà presto un nuovo giocatore del Milan. Fonseca avrà quindi il suo nuovo attaccante, con il campione d’Europa spagnolo che firmerà il contratto con i rossoneri dopo aver espletato le visite mediche a Madrid.

Contratto quadriennale a circa 5 milioni di euro per l’ex Juventus, con il ‘Diavolo’ che pagherà la clausola da 13 milioni inserita dall’Atletico Madrid. Si sblocca così il mercato del Milan, anche se l’arrivo di Morata non soddisfa pienamente Vincenzo Matrone: “Secondo me è la migliore riserva al mondo in una grande squadra perché può ricoprire diversi ruoli ed è molto serio. Non posso dirti però che è l’attaccante da Milan perché se penso che il club rossonero debba lottare per lo scudetto, Morata non giocherebbe titolare nell’Inter, nella Juve o nel Napoli“, chiosa il giornalista ai microfoni di ‘Milanlive.it’.

Calciomercato Milan, Morata non mette d’accordo tutti: “Si parla per frasi fatte”

Un acquisto quindi che non convince Matrone: “Vestendo i panni del tifoso mi auguro Morata si inserisca negli schemi di Fonseca e che faccia una stagione memorabile”.

Matrone prosegue: “Io però posso parlare di Morata di quanto fatto fino ad oggi e in questi giorni si parla con frasi fatte come quella ‘Morata fa giocare bene la squadra’. Io questo termine non lo conosco anche perché quando era al Real Madrid, erano Ronaldo, Benzema e Modric che facevano giocare bene la squadra. La Juve, poi, non giocava certo bene grazie allo spagnolo. Se guardiamo, inoltre, agli ultimi campionati vediamo che lo ha vinto l’Inter e Lautaro ha segnato tantissimi gol, ma non so se ha fatto giocare bene la squadra. L’anno prima era toccato a Osimhen segnare e il discorso vale lo stesso per il Milan che ha vinto con i gol di Giroud e Ibrahimovic. Va detto poi che ha 31 anni e firma un contratto da quattro anni con possibilità di un quinto”.