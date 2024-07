Juventus, rinnovo UFFICIALE: firma fino al 2028

Juventus, arriva ufficialmente il rinnovo di contratto con firma sino al 2028

Una Juventus attivissima sul mercato. Il club bianconero, dopo aver annunciato Di Gregorio, Thuram e Douglas Luiz e dopo aver superato l’Inter nella corsa a Cabal ed essere ad un passo dal difensore colombiano, ha ufficializzato anche un rinnovo.

Fabio Miretti infatti ha prolungato il proprio contratto con la Juventus sino al 30 giugno 2028. Un rinnovo importante in casa Juventus, con il club che ha deciso di dare fiducia al prodotto del proprio settore giovanile.

Questo il comunicato del club bianconero:

“Fabio Miretti è sempre più bianconero: si estende fino al giugno 2028 il contratto con il classe 2003, entrato a far parte della Prima Squadra della Juventus dopo essere cresciuto per oltre un decennio nelle giovanili.

Arrivato nel 2011 nel Settore Giovanile juventino, Miretti si è da subito messo in mostra bruciando le tappe e conquistando attenzioni e considerazione: con l’Under 17 nella stagione 2019/2020 è stato uno dei leader del gruppo, segnando ben 15 gol in sole 17 partite, prima dello stop forzato causato dal Covid-19″.