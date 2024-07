Così Gudmundsson si allontana dall’Inter: sfumano 35 milioni | CM.IT

L’Inter puntava a incassare almeno 35 milioni di euro: hanno chiuso per un altro obiettivo, sfuma al momento l’operazione in uscita per il club nerazzurro

L’Inter ha iniziato lo scorso weekend la nuova stagione con il ritiro ad Appiano Gentile, a ranghi ovviamente ridottissimi per l’assenza dei tanti nazionali impegnati tra Europeo e Coppa America.

Nei prossimi giorni scoccherà l’ora di Zielinski, l’altro parametro zero di spicco insieme a Taremi sbarcato a Milano da svincolato alla corte di Simone Inzaghi. Oggi l’ex Napoli sarà ad Appiano per salutare il tecnico e la dirigenza, mentre domani mattina completerà l’iter medico al Coni sottoponendosi all’idoneità medica. Oggi invece giornata di visite mediche per Alex Perez, arrivato ieri sera in Italia dopo l’accordo con il Real Betis per il trasferimento del giovane difensore nelle fila dei campioni d’Italia. Il classe 2006 passa in nerazzurro in prestito con diritto di riscatto e una percentuale di rivendita in favore della compagine andalusa. Perez, accompagnato dal suo agente, si metterà subito a disposizione di Inzaghi che man mano valuterà il giocatore in allenamento prima di decidere se includerlo stabilmente nel gruppo della prima squadra.

Calciomercato Inter, il Marsiglia vira su Greenwood: sfuma il tesoretto per Carboni

Resta invece in bilico il futuro di Valentin Carboni, incensato da Inzaghi nell’ultima conferenza stampa ma che potrebbe nuovamente lasciare l’Inter nelle prossime settimane.

La pista più calda negli ultimi tempi portava al Marsiglia, che ha sondato la società nerazzurra per capire i margini per un’eventuale trattativa. La posizione del presidente Marotta e del Ds Ausilio è sempre stata però piuttosto chiara: servono almeno 35 milioni di euro per sedersi al tavolo e negoziare la cessione del gioiello argentino e neocampione in Coppa America con la selezione di Scaloni. Cifra ritenuta eccessiva dai francesi, che hanno virato perciò su Greenwood soffiandolo alla Lazio. Operazione da circa 30 milioni dal Manchester United per l’inglese, che in Serie A oltre ai biancocelesti di Lotito era nei radar inoltre della Juventus. L’Inter valuterà con attenzione il futuro di Carboni, che tornerà dalla vacanze il 7 agosto ad Appiano Gentile. La dirigenza di Viale della Liberazione lo sacrificherà solo per un assegno importante, che successivamente potrebbe essere reinvestito per Gudmundsson che rimane in cima ai desideri di Inzaghi. Senza una cessione onerosa, però, i campioni d’Italia non avrebbero il tesoretto necessario per dare l’assalto all’islandese del Genoa.

L’Inter altrimenti valuterà un nuovo prestito per Carboni, visto che appare difficile la permanenza a Milano come quinta punta. Alla finestra resta il Monza, con il Ceo Adriano Galliani che riaccoglierebbe volentieri il fantasista classe 2005 in Brianza.