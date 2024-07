Contatto Tomori-Abraham: “Ecco di cosa abbiamo parlato” | VIDEO CM.IT

Le dichiarazioni del difensore del Milan, Fikayo Tomori a margine dell’evento di presentazione del Flagship Store in via Dante a Milano

C’era anche Fikayo Tomori alla presentazione del nuovo Flagship Store rossonero in via Dante a Milano. Nel tardo pomeriggio di oggi una delegazione di calciatori rossoneri, tra cui il difensore, ha tagliato il nastro insieme al presidente Paolo Scaroni e il mister Paulo Fonseca.

A margine dell’evento, il centrale inglese ha risposto alle domande dei giornalisti, facendo il punto della situazione in casa rossonera. Si è parlato chiaramente dei primi giorni di lavoro con Fonseca, ma c’è stato modo anche di fare il punto sul mercato, a partire chiaramente da Alvaro Morata: “Abbiamo cambiato molto – afferma Tomori -, abbiamo nuove idee, c’è un bel clima. Stiamo lavorando duro, ci stiamo allenando sul pressing, su come vogliamo attaccare, difendere e costruire dal basso. Adesso dobbiamo giocare le partite e capire come possiamo migliorare. I tifosi vogliono lo Scudetto? Anche noi lo vogliamo”.

Come detto si è parlato di Alvaro Morata, il primo colpo di mercato dei rossoneri: “Ho giocato con lui al Chelsea e conosco le sue qualità. È una punta veloce, con forza e può fare gol. Questo è quello che ci serve, siamo contenti del suo arrivo. Confronto con Giroud? È un altro tipo di giocatore, con caratteristiche diverse, però spero possa darci una mano noi speriamo”.

Calciomercato Milan, Tomori: “Con Abraham in vacanza insieme”

Fikayo Tomori poi è stato chiamato a rispondere su Tammy Abraham. L’attaccante inglese è finito nel mirino del Milan, ma al momento la trattativa con la Roma non è decollata.

I giallorossi vorrebbero incassare solo soldi dalla sua cessione; i rossoneri, invece, vorrebbero inserire delle contropartite tecniche. Se Abraham dovesse diventare un giocatore del Milan, il primo ad esserne felice sarebbe chiaramente proprio Tomori. I due, infatti, non è un segreto sono molto amici. All’inglese è stato così chiesto se avesse sentito di recente Abraham e se avessero parlato di Milan: “Abbiamo fatto le vacanza insieme, ma non abbiamo parlato di calcio perché occorre staccare la mente ogni tanto – afferma Tomori, rispondendo ad una domanda di Calciomercato.it -. Abbiamo chiaramente parlato ma niente di particolare, abbiamo fatto conversazioni a livello generale”.

Ultima domanda sulla permanenza di Theo, Leao e Maignan, blindati da Ibra: “Sono dei grandi giocatori, giocatori che ci aiutano tanto. Sì, quando Ibra dice che restano è sempre una buona cosa”, ha concluso Tomori.