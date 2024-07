Chiesa tradisce la Juve: annuncio sull’Inter

Il futuro di Federico Chiesa resta sotto i riflettori. Il contratto è in scadenza tra un anno, e spunta persino una clamorosa ipotesi a costo zero in Serie A

La nuova Juventus passa sia dagli acquisti che da possibili illustri cessioni. Le strategie dei bianconeri sono quindi in pieno sviluppo con la società pronta a dare l’assalto adesso a Koopmeiners, dopo aver prelevato già Douglas Luiz, Di Gregorio e Khephren Thuram.

Una nuova Juventus quindi alla corte di Thiago Motta, chiamato a riportare il club piemontese al vertice del campionato italiano, dopo qualche annata sottotono. Un progetto tecnico che non dovrebbe passare attraverso Federico Chiesa, esterno offensivo che a Torino potrebbe quindi aver esaurito il proprio percorso. Sulla testa del figlio d’arte pende inoltre anche un contratto in scadenza a giugno 2025, che potrebbe avere un peso specifico importante per le prossime decisioni, al netto degli accostamenti ad altre big di Serie A come Napoli e soprattutto Roma.

La Juve potrebbe quindi andare a monetizzare da una cessione di Chiesa, fermo restando che il solo anno di accordo ancora in vigore rischia di pesare parecchio nelle valutazioni tanto del club quanto del calciatore.

Calciomercato Juventus, per Chiesa a zero spunta anche l’Inter

In Serie A Chiesa è stato accostato a più riprese a Napoli e Roma, ma il suo destino è ancora da definire con un’altra ipotesi che potrebbe emergere sulla lunga distanza.

Al netto di ciò che potrebbe accadere nelle prossime settimane va comunque evidenziato l’unico anno di contratto ancora in essere, e senza una eventuale cessione tra le prossime due sessioni (quella estiva attuale e la prossima in inverno), sarebbe inevitabile l’addio a costo zero il prossimo anno.

È esattamente in questo quadro, comunque non semplice da pronosticare, che si andrebbe ad inserire anche il nome dell’Inter presieduta da Beppe Marotta, vecchia conoscenza della stessa Juventus. A rivelarlo è il giornalista Fabrizio Biasin con le seguenti parole: “Se Chiesa ipoteticamente dovesse andare via a 0 a giugno prossimo, l’Inter potrebbe fare una telefonatina… Ma credo che Juve e giocatore alla fine troveranno una sistemazione quest’anno”.