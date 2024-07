Milan, doppietta in attacco: arriva l’altro bomber dopo Morata

Il Milan a breve chiuderà per Alvaro Morata, ma non soltanto: sprint rossonero per il secondo centravanti

Morata è vicinissimo al Milan, come raccontato ieri da Calciomercato.it. Nelle prossime ore, i rossoneri procederanno al pagamento della clausola rescissoria da 15 milioni di euro all’Atletico Madrid, con il giocatore che dovrebbe poi svolgere le visite mediche per i rossoneri in Spagna. Ma dopo di lui, il Diavolo è già pronto a piazzare un altro colpo al centro dell’attacco.

Tra gli altri nomi seguiti dal club, la decisione sarebbe ricaduta su Niclas Fullkrug, per il quale si intende accelerare. Ci sarebbero stati nuovi contatti con l’entourage dell’attaccante tedesco del Borussia Dortmund, ritenuti piuttosto positivi. La trattativa dovrà proseguire e quindi andare a coinvolgere il club giallonero per giungere ad un accordo, ma si inizia a respirare un certo ottimismo, dato che il centravanti della Mannschaft, in seguito all’arrivo a Dortmund di Guirassy, cercherà spazio altrove e proverà a farsi accontentare dalla sua società. L’intenzione del Milan sarebbe quella di provare a chiudere entro pochi giorni, regalando una coppia da urlo a Fonseca.