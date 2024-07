Chiesa porta il vice Vlahovic: si chiude lo scambio con la Juventus

Chiesa resta in uscita dalla Juventus e non rientra nelle grazie di Thiago Motta: Giuntoli pensa allo scambio con un nuovo attaccante

La Juventus è pronta a dare l’assalto adesso a Koopmeiners, dopo aver portato già Douglas Luiz, Di Gregorio e Khephren Thuram alla corte di Thiago Motta.

Il club bianconero ha sostanzialmente raggiunto un’intesa di massima con il centrocampista olandese sulla base di un contrato quinquennale a circa 5 milioni a stagione, ma ancora manca l’accordo con l’Atalanta che non scende sotto i 60 milioni di euro per il suo gioiello. Servirà quindi monetizzare per il Dt Giuntoli prima di sferrare l’offensiva per Koopmeiners, con tra gli altri Federico Chiesa che rimane in uscita dalla ‘Vecchia Signora’. L’ex Fiorentina rientrerà la prossima settimana alla Continassa e usufruirà di qualche giorno di vacanza in più visto che sabato convolerà a nozze con la sua compagna Lucia.

Calciomercato Juventus, Raspadori per l’attacco: scambio con Chiesa al Napoli

Chiesa resta al centro comunque del mercato e non è una delle priorità di Thiago Motta nel nuovo scacchiere della Juventus, con la Roma in prima fila per assicurarsi l’attaccante reduce da un deludente Europeo con la Nazionale azzurra.

De Rossi è un grande estimatore di Chiesa e ha chiamato più volte il giocatore per convincerlo al trasferimento nella capitale. Ancora però non c’è stata una mossa concreta dei giallorossi – che intanto puntano pure Soulé dalla Juve – e in questa fase di stallo potrebbe inserirsi il Napoli. Anche Antonio Conte stima Chiesa e il patron De Laurentiis potrebbe sfruttare la carta Raspadori per arrivare all’ex Fiorentina come scrive ‘Tuttosport’. La valutazione dei due è simile, intorno ai 25 milioni, ma con il contratto di Chiesa in scadenza solamente tra un anno la Juventus aggiungerebbe 5 milioni cash all’affare sul tavolo delle trattative con il Napoli.

Presto Giuntoli e l’ex Manna, adesso Ds dei partenopei, potrebbero accelerare per lo scambio tra i due attaccanti, con lo stesso Raspadori che sarebbe ritenuto il profilo perfetto da Thiago Motta nella rosa della ‘Vecchia Signora’ come vice Vlahovic.