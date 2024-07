Thiago Motta gongola: Arthur regala l’ultimo colpo alla Juventus

La Juventus a caccia anche di un difensore per il nuovo allenatore Thiago Motta: l’assist arriva dall’esubero Arthur

Giuntoli scatenato sul mercato e che ha già regalato alla nuova Juventus di Thiago Motta in entrata Douglas Luiz, Di Gregorio e ultimo Khephren Thuram.

Un altro obiettivo sensibile rimane certamente Koopmeiners, ma prima la dirigenza della Continassa dovrà muoversi in uscita per incassare un prezioso tesoretto e dare così l’assalto al gioiello che l’Atalanta valuta almeno 60 milioni di euro. Giuntoli punta a monetizzare dalle uscite di Chiesa e Soulé, con quest’ultimo che partirà però soltanto per offerte vicine ai 40 milioni. Altrimenti l’argentino resterà alla corte di Thiago Motta, che comunque apprezza le sue qualità e lo terrebbe volentieri in bianconero. Tra gli esuberi in lista di sbarco alla Continassa spicca sempre Arthur Melo, tornato a Torino dopo il mancato riscatto da parte della Fiorentina. Nonostante il cambio di allenatore, da Allegri quindi a Thiago Motta, la situazione non è cambiata con il brasiliano che non rientra nel progetto del nuovo allenatore.

Calciomercato Juventus, idea Giuntoli: carta Arthur per Mavropanos

Non è facile però trovare una sistemazione per Arthur, considerando l’ingaggio al lordo da circa 9 milioni di euro e che la Juve ha coperto per il 70% nell’ultima stagione alla Fiorentina.

I viola non potevano permettersi lo stipendio dell’ex Barcellona e hanno preferito non riscattarlo per acquisire il suo cartellino a titolo definitivo. La dirigenza bianconera insieme all’agente del giocatore Pastorello stanno cercando una sistemazione per Arthur, che nelle scorse settimane era stato sondato anche dal Napoli. L’interesse dei partenopei di Conte non ha però avuto sviluppi, con l‘Everton in Premier League che invece ha mosso dei passi più concreti per il 28enne centrocampista. Ai ‘Toffees’ in Inghilterra si è aggiunto inoltre il West Ham, con la Juventus che potrebbe sfruttare la corte dei londinesi per imbastire un’operazione più ampia. Sotto la lente d’ingrandimento di Giuntoli può tornare così Konstantinos Mavropanos, già nei radar bianconeri e delle altre big italiane la scorsa estate.

La Juve sul mercato va a caccia di un difensore e il nazionale greco potrebbe essere il profilo giusto per Thiago Motta, sfruttando ovviamente la carta Arthur. Il brasiliano a bilancio pesa intorno ai 20 milioni di euro, valutazione vicina al prezzo che il West Ham fisserebbe per la partenza di Mavropanos. Una soluzione che permetterebbe a Giuntoli di piazzare sul mercato Arthur e allo stesso tempo consegnare un centrale di livello nel reparto arretrato a Thiago Motta.