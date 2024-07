Milan, Leao in Arabia Saudita: il tempo è scaduto

Rafa Leao si sta godendo le vacanze e ben presto riabbraccerà i compagni di squadra. L’addio sempre più lontano, fra qualche ora la clausola rescissoria non sarà più valida

I tifosi del Milan non vedono l’ora di ammirare il tridente formato da Rafa Leao, Christian Pulisic e Alvaro Morata. La notizia del giorno in casa rossonera è chiaramente legata all’imminente passaggio dello spagnolo in rossonero.

Servirà però del tempo per vederli all’opera tutti insieme e anche Paulo Fonseca, non aspetta altro che poterli allenare. Il tridente del Diavolo è in vacanza e lo sarà ancora per qualche giorno. Lo spagnolo, una volta ultimato l’iter che lo porterà alla firma, si godrà il meritato riposo e sarà a Milanello sono ad Agosto inoltrato. Christian Pulisic e Rafa Leao si uniranno al gruppo, invece, negli Stati Uniti, dove si giocherà la tournée con Real Madrid, Manchester City e Barcellona.

Non ci sono chiaramente dubbi sul fatto che ci sarà anche il portoghese, nonostante qualche voce proveniente dalla Francia (legata all’interessamento del Psg) e dell’Arabia Saudita. Il Diavolo, per bocca dei suoi dirigenti, e con Zlatan Ibrahimovic lo hanno sempre dichiarato incedibile e fra qualche ora strapparlo al Milan sarà ancora più complicato questo perché, come è noto, la clausola rescissoria da ben 175 milioni di euro non sarà più valida, essendo esercitabile sono entro i primi 15 giorni di luglio. Chi vorrà prendere Leao dovrà dunque trattare con i rossoneri.

Calciomercato Milan: il punto su Bennacer, un altro calciatore con la clausola

Ad oggi è davvero complicato immaginare, il portoghese lontano dal Milan, così come Mike Maignan e Theo Hernandez, con i quali il Diavolo presto dovrà sedersi attorno ad un tavolo per rinnovare i contratti. Anche i francesi sono stati dichiarati incedibili e i tifosi possono stare, dunque, tranquilli.

C’è però un altro calciatore che ha una clausola rescissoria, ancora valida che il rossonero potrebbe lasciarlo per davvero. Stiamo parlando di Ismael Bennacer, che continua ad essere corteggiato dai club arabi. Il 17 luglio aprirà il mercato in Saudi Pro League e ne sapremo certamente di più. Chi vorrà acquistarlo, però, dovrà pagare 50 milioni di euro. E’ quello il valore della clausola dell’ex Empoli. L’algerino non ha chiesto la cessione, ma è comunque pronto a trasferirsi in Arabia Saudita, se tutte le parti dovessero ritenersi soddisfatte. Il suo futuro, dunque, è tutto da scrivere